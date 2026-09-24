Condenan a cirujano plástico de Florida que asesinó a un abogado en un baño y desapareció el cuerpo

En la primavera de 2023, el abogado Stephen Cozzi entró al baño de hombres de su bufete en Florida, desapareció misteriosamente y nunca más se le volvió a ver.

Ahora, más de tres años después, Tomasz Kosowski, el excirujano plástico acusado de asesinar a Cozzi, sacar su cuerpo del edificio y arrojar sus restos a un contenedor de basura en los Everglades, ha sido declarado culpable de asesinato y se enfrenta a la pena de muerte.

El juez del Tribunal de Circuito del Condado de Pinellas, Joseph Bulone, declaró a Kosowski, de 47 años, culpable de asesinato en primer grado por la muerte del abogado de 41 años, ocurrida el 21 de marzo de 2023, cuyo cuerpo nunca ha sido encontrado, según informaron los medios Tampa Bay Times, Bay News 9 y ABC News.

Según documentos judiciales citados por Fox 13, los fiscales afirmaron que Kosowski se había enfadado con Cozzi, uno de los abogados de Blanchard Law que representaba a su antiguo empleador y a sus compañeros del Instituto Laufer de Cirugía Plástica, al que había demandado en 2019 por supuestos errores de facturación.

“La abrumadora totalidad de las pruebas en este caso demuestra que tenía una obsesión, que se preparó, que tenía un plan, que lo llevó a cabo y que lo asesinó”, declaró el fiscal adjunto Nathan Vonderheide durante su alegato final, según ABC News.

WILD: Florida plastic surgeon Tomasz Kosowski, 47, who is representing himself in his death-penalty murder trial, requests a physical courtroom demonstration as he fights allegations that he murdered attorney Steven Cozzi, 41, inside a Largo law office on March 21, 2023, and? pic.twitter.com/YYhd9Ka9jc — Simon Ateba (@simonateba) September 22, 2026

“Este hombre asesinó a Steven Cozzi, y lo asesinó de forma violenta, dejando su sangre en múltiples lugares”, añadió Vonderheide.

Al comienzo del juicio, el esposo de Cozzi testificó que le preocupaba su seguridad debido a la polémica que había generado la demanda.

Testificó que estaba tan preocupado que le compró gas pimienta a Cozzi y lo animó a contratar seguridad si tenía que reunirse con Kosowski, quien, según el medio, lo llamó canalla durante una declaración jurada en enero de 2023.

Los fiscales informaron al tribunal que Kosowski acosó a Cozzi en su casa y en el bufete de abogados durante meses antes del asesinato, según Bay News 9. También mostraron al juez un video de vigilancia de Kosowski entrando al bufete el día de la desaparición de Cozzi y saliendo con un carrito que llevó a su Toyota Tundra.

Se recuperó la huella dactilar de Kosowski en la sala de descanso del edificio de oficinas, que normalmente no es accesible al público, según una declaración jurada de causa probable obtenida previamente por People.

Los investigadores ejecutaron una orden de registro en su casa de Tarpon Springs, donde encontraron pruebas que lo vinculaban con el crimen, incluyendo sangre de Cozzi, según los fiscales. Días después, fue arrestado durante un control de tráfico y acusado de asesinato en primer grado en relación con el homicidio.

Kosowski se representó a sí mismo durante la demanda civil y el juicio por asesinato, argumentando que era “físicamente imposible” que hubiera subido a Cozzi, quien pesaba aproximadamente 86 kilos, a su camioneta.

Según su perfil en WebMD, Kosowski se especializaba en cirugía plástica facial, contorno corporal y reconstrucción mamaria.

Se espera que la fase de determinación de la pena comience esta semana. Se enfrenta a una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o a la pena de muerte. La fiscalía solicita la pena de muerte.

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