Un hombre de Florida intentó contratar a un recluso para matar a su vecino

Un hombre de Florida está acusado de intentar planear un asesinato por encargo para matar a su vecino tras una disputa por un dron.

David Butka, de 69 años, fue acusado de un cargo de incitación al asesinato, según confirmó a People el sargento James Vachon, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Lake.

Según una declaración jurada de causa probable y registros en línea, Butka se encontraba bajo custodia tras declararse culpable de un cargo de agresión con agravantes derivado de un incidente ocurrido el 22 de julio.

Su liberación estaba prevista para el 17 de septiembre, cuando un compañero de celda lo denunció a un supervisor de la cárcel el 16 de septiembre por el presunto plan de asesinato por encargo.

Durante el incidente de julio, un testigo, cuya identidad fue omitida en la declaración jurada policial, informó a las autoridades que existía una disputa civil en curso relacionada con el uso de un dron por parte de Butka sobre su propiedad.

La víctima salía de su casa cuando “notó que el dron se detuvo sobre su vivienda y sacó su teléfono para grabar el incidente civil que involucraba al dron”, según la declaración jurada.

Esta persona afirmó haber visto a Butka “lanzar agresivamente” una piedra contra su vehículo, dejándole “marcas y abolladuras por todas partes”. Como resultado, Butka fue detenido.

El 7 u 8 de septiembre, aproximadamente, mientras Butka se encontraba detenido por el cargo de agresión con agravantes, se acercó a otro recluso y “le pidió que matara a su vecino”, según alega una declaración jurada de la Oficina del Sheriff del Condado de Lake.

Butka está acusado de decirle al recluso que tenía “aproximadamente 1.3 millones de dólares en el banco y que le daría $5,000 dólares por adelantado para matar” a su vecino. La policía afirma que le proporcionó la dirección y el número de teléfono de la víctima, así como su nombre, una descripción física, su rutina matutina e instrucciones para localizar su domicilio.

Según la policía, el hombre de 69 años le dio al recluso la información de su tarjeta de crédito, y este se la entregó a su esposa, quien depositó 300 dólares en su cuenta de la tienda de la prisión.

El recluso tomó notas detalladas de la conversación y, el 16 de septiembre, “había escrito la información sobre el complot en un papel y entregó una nota manuscrita con dicha información” a un funcionario de la Oficina del Sheriff del Condado de Lake.

Butka negó las acusaciones, alegando que el dinero era para ayudar al recluso a contratar un abogado.

Las autoridades indicaron que Butka y el recluso no se conocían antes de coincidir en prisión.

“Aún no está claro por qué sintió la necesidad de asesinar a este testigo, salvo, posiblemente, por ira y venganza”, declaró Vachon a WESH el 18 de septiembre, señalando que Butka ya tenía programada su liberación antes de la supuesta solicitud.

La fianza de Butka por el nuevo cargo se fijó en $25,000 dólares.

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