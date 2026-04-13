Hombre en Florida mata a su esposa a puñaladas y llama al 911 horas después

Un hombre identificado como Jesse Jones, de 39 años, fue acusado de asesinato en primer grado tras apuñalar a su esposa, Meaghan Bowler, en su casa en Florida. Según las autoridades, esperó varias horas antes de alertar a emergencias mientras la víctima se desangraba.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Sarasota, donde la pareja residía junto a sus dos hijos pequeños, según la Oficina del Sheriff del Condado de Manatee.

Confesión y retraso en la llamada

Según la oficina del sheriff del condado de Manatee, el propio Jones llamó al 911 y confesó el crimen.

Durante la llamada, habría dicho: “He apuñalado a mi esposa”, y expresó dudas sobre si había esperado demasiado tiempo antes de pedir ayuda, declaró Rick Warren, portavoz de la oficina del sheriff, a la filial local de NBC, WFLA.

De acuerdo con la declaración jurada, el sospechoso indicó que el ataque ocurrió horas antes, posiblemente la noche previa o la mañana del mismo día.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la mujer en una bañera en el segundo piso de la vivienda, con múltiples heridas de arma blanca.

Paramédicos intentaron reanimarla durante aproximadamente 20 minutos antes de trasladarla a un hospital, donde finalmente fue declarada muerta.

Detalles del ataque

Las autoridades señalaron que la agresión habría comenzado en la planta baja y el sospechoso trasladó posteriormente a la víctima al baño en el segundo piso. Realizó varias declaraciones en el lugar admitiendo el crimen.

En la casa se encontraban dos niños menores de 2 años, quienes resultaron ilesos.

Un portavoz policial indicó que no existían antecedentes previos de violencia doméstica en esa residencia.

Vecinos relataron la rápida y masiva respuesta de los cuerpos de seguridad, que ingresaron a la vivienda con equipos tácticos.

Jones fue detenido y enfrenta un cargo de asesinato en primer grado. Permanece bajo custodia sin derecho a fianza.

Se espera que comparezca ante el tribunal en los próximos días, mientras las autoridades continúan investigando los motivos del crimen.

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