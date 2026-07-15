Trump exige reactivar las paradas de tráfico del ICE tras dos muertes de inmigrantes

El presidente Donald Trump pidió reactivar las paradas de tráfico del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), apenas un día después de que su propia administración ordenara suspender la mayoría de estos operativos tras dos tiroteos mortales que dejaron sin vida a dos inmigrantes en Maine y Texas.

A través de Truth Social, el mandatario defendió el trabajo de los agentes migratorios y aseguró que los retenes vehiculares son una de las herramientas más importantes para combatir el crimen y ejecutar su política de deportaciones. Su postura contradice la decisión anunciada por funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes habían ordenado detener temporalmente este tipo de acciones mientras avanzan las investigaciones.

Trump defiende los retenes del ICE

En su mensaje, Trump elogió a los agentes del ICE y rechazó que se abandonen las detenciones durante paradas de tráfico.

“No podemos renunciar a una de las herramientas de lucha contra el crimen más importantes y efectivas del ICE, ¡la detención por tráfico!”, escribió el presidente.

También pidió a los agentes actuar con prudencia, aunque insistió en que deben volver a realizar este tipo de operativos.

The men and women of ICE are doing a GREAT job, one that has to be done. CRIME IS WAY DOWN IN AMERICA, in many cases with numbers that haven’t been seen in decades. The Open Border Policy of Sleepy Joe Biden allowed 25,000,000 people to pour into our Country, unchecked and? pic.twitter.com/im7J8Q60wd — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 15, 2026

La decisión llega tras dos tiroteos mortales

La suspensión de las paradas de tráfico fue ordenada después de la muerte de Johan Sebastián Durán Guerrero, un inmigrante colombiano de 26 años que recibió disparos de un agente del ICE durante un operativo en Biddeford, Maine. Días antes, otro agente mató a Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano de 52 años, durante una intervención similar en Houston. Ambos casos son investigados por el FBI y la oficina de asuntos internos del DHS.

De acuerdo con la agencia AP, la suspensión fue impulsada por el secretario del DHS, Markwayne Mullin, tras dialogar con la senadora republicana Susan Collins, quien expresó su preocupación por la seguridad de este tipo de operativos. La medida contemplaba excepciones para investigaciones criminales y acciones coordinadas con otras agencias.

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