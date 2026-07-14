ICE suspende la mayoría de controles de tráfico tras muertes de los inmigrantes Joan Guerrero y Lorenzo Salgado

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ordenó suspender de manera temporal la mayoría de los retenes vehiculares utilizados en operativos migratorios en el país, luego de los tiroteos en los que murieron los inmigrantes Joan Sebastián Guerrero, en Maine, y Lorenzo Salgado Araujo, en Texas.

De acuerdo con CBS News, que cita a varias fuentes policiales familiarizadas con la decisión, la instrucción ya fue comunicada a los agentes y permanecerá vigente mientras la agencia refuerza la capacitación sobre tácticas para detener vehículos. La suspensión solo contempla excepciones en casos relacionados con personas consideradas de alta peligrosidad.

En tanto, la senadora republicana Susan Collins reveló que solicitó directamente al secretario Markwayne Mullin frenar las detenciones vehiculares que no representen una emergencia mientras se esclarece la muerte de Joan Sebastián Guerrero. “Aunque la investigación del tiroteo de Biddeford aún no está completa, plantea suficientes preguntas críticas como para que le pidiera cesar todas las paradas de vehículos no urgentes”, afirmó.

While the investigation of the Biddeford shooting is not yet complete, it raises sufficient critical questions that I spoke with DHS Secretary Mullin last night and urged him to cease all non-urgent vehicle stops. — Sen. Susan Collins (@SenatorCollins) July 14, 2026

Los casos que llevaron al cambio de estrategia

El anuncio llega apenas días después de dos operativos que desataron fuertes cuestionamientos contra el ICE.

En Biddeford, Maine, Joan Sebastián Guerrero, un colombiano de 26 años, murió tras recibir un disparo durante un intento de detención. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el joven no era el objetivo principal de la investigación, pero los agentes intentaron detener el vehículo en el que viajaba mientras vigilaban la última dirección conocida de otro inmigrante con orden de deportación.

Seis días antes, en Houston, Texas, Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano que llevaba más de 35 años viviendo en Estados Unidos, falleció después de que agentes del ICE abrieran fuego contra su camioneta durante un operativo en el que buscaban a otra persona.

Crecen las críticas al ICE

Los dos casos han provocado llamados a una mayor transparencia. El senador independiente por Maine, Angus King, pidió una investigación ajena al gobierno federal.

“Quiero una investigación completa, justa, abierta y transparente. El pueblo de Maine no aceptará una investigación dirigida únicamente por el ICE o el FBI”, declaró a CBS News.

La decisión del ICE representa uno de los cambios operativos más relevantes desde el inicio de la actual ofensiva migratoria de la administración de Donald Trump, ya que este tipo de retenes se había convertido en una de las principales estrategias para localizar y detener inmigrantes fuera de sus hogares o centros de trabajo.

Sigue leyendo: