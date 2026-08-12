¿Por qué tarda el traslado de “El Mayo” Zambada a la prisión médica sugerida por el juez Cogan?

Es posible que las autoridades de la Oficina de Prisiones (BOP) estén evaluando seriamente la recomendación del juez Brian Cogan sobre enviar a Ismael “El Mayo” Zambada” a una prisión médica.

“La Corte recomienda que el acusado sea designado a una Instalación Médica Federal”, escribió el juez Cogan en el reporte de sentencia a cadena perpetua del 20 de julio pasado.

Cuestionado sobre por qué su cliente no ha sido trasladado a otra instalación federal y permanece en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, Frank Pérez, abogado de Zambada, consideró que eso era algo “bueno”.

“Es bueno que estén esperando [las autoridades penitenciarias]. Es decir, porque esto es normal. Así es como tratan a la gente común y corriente. Tardan de cuatro a seis semanas en trasladarlos a algún sitio”, expuso. “Si hubieran querido enviarlo a ADX [prisión de máxima seguridad], ya lo habrían hecho. Lo habrían recogido y se lo habrían llevado. Esto me indica que la Oficina de Prisiones lo está considerando y que van a intentar averiguar cuál es el lugar adecuado, por eso la recomendación del juez es tan firme”.

Pérez insistió en que la tardanza en el traslado es una buena señal para su cliente, quien enfrenta varios padecimientos médicos, incluida diabetes y un problema crónico en una rodilla.

“La petición realizada aquí es que, en la medida de sus posibilidades y discreción, esta corte recomiende la designación de BOP a una instalación equipada para atender las necesidades médicas del acusado”, indicó Pérez en el sugerencia de sentencia.

En una parte de tal documento se menciona un tratamiento específico, pero fue sellada, por lo que se desconoce el tipo de tratamiento médico especial que Zambada requeriría.

Las tres prisiones médicas para “El Mayo” Zambada

El abogado Pérez sugirió enviar a su cliente a la FMC Butner, en Carolina del Norte, la cual contiene todo los niveles de seguridad para prisioneros federales. También recomendó la FMC Rochester, en Minnesota, la cual es descrita por el BOP como un espacio que ha recluido a personas que requerían atención médica o de salud mental especializada o a largo plazo, además de contar todas las clasificaciones de seguridad. Además de la MCFP Springfield, Missouri, la cual es para reos federales hombres y provee atención médica especializada, para cirugías y psiquiatría.

“Confío en que será una [de las prisiones médicas] que sugerí, porque creo que esas son las que le beneficiarían”, agregó Pérez. “Espero que en las próximas semanas se resuelva en algún lugar”.

A diferencia de Zambada, a las pocas horas de su sentencia, Joaquín “El Chapo” Guzmán, el otro líder del Cártel de Sinaloa, fue enviado a la prisión de supermáxima seguridad en Florence, Colorado, donde cumple su cadena perpetua más 34 años de prisión.

Zambada continúa en la prisión federal de Brookly bajo las Medidas Administrativas Especiales (SAM), que implican son normas de aislamiento extremo y restricciones de comunicación.

Su detención en El Paso, Texas, ocurrió luego de que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán.