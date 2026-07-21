Estados Unidos se desmarca del secuestro de “El Mayo”, mientras lo presiona por información de políticos

NUEVA YORK.- El gobierno de Estados Unidos se desmarcó nuevamente del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada para ser detenido en El Paso, Texas, luego de cuestionamientos tras la sentencia a cadena perpetua del ex líder del cártel de Sinaloa.

Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia busca que Zambada coopere con información sobre otros criminales o políticos en México, aunque no tiene un acuerdo en firme, mientras Frank Pérez, abogado del narcotraficante, afirma que su cliente no coopera con las autoridades.

A pregunta expresa de este diario, el fiscal federal Joseph Nocella Jr., del Distrito Este de Nueva York, señaló a Joaquín Guzmán López como el orquestador del secuestro.

“Lo que puedo decirle es que Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, al declararse culpable, alegó y afirmó haber orquestado el secuestro de ‘El Mayo'”, dijo.

También que el hijo de “El Chapo” quería sacar provecho de las autoridades estadounidenses sobre su propio caso, pero Nocella Jr. afirmó que no se le daría beneficio alguno.

“[Guzmán López] manifestó, además, que esperaba obtener beneficios del gobierno de Estados Unidos por haberlo hecho”, agregó Nocella Jr. “Estados Unidos dejó perfectamente claro que no aprobamos el secuestro y que él no recibiría ningún reconocimiento por acciones de esa índole”.

Le pregunté a fiscales de EEUU sobre el proceso de detención de El Mayo Zambada. No se reconoce operación en México, se culpa a Joaquín Guzmán López y se niega premiarlo por ello.



?? “Lo que puedo decirle es que Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", al declararse culpable,? pic.twitter.com/OK2SfhRi0p — Jesús García ? (@JesusGar) July 20, 2026

A pesar de la respuesta oficial de las autoridades estadounidenses, hay varias preguntas sin responder, como la línea de tiempo y la forma en que el FBI se conectó el hijo de “El Chapo”; cómo las autoridades conocían los detalles de la aeronave y permitieron su ingreso a territorio de EE.UU. para concretar la detención de “El Mayo”, entre otras.

Presión por información de políticos corruptos

Sobre la cooperación de Zambada, las autoridades fueron cuestionadas sobre si simplemente dejarán de presionar al narcotraficante, pero el fiscal Nocella Jr. dijo que no abordaría acciones en proceso o en planeación.

“Lamentablemente, no podemos revelar información sobre investigaciones en curso ni siquiera sobre su existencia. No podemos hacer más comentarios al respecto”, indicó, en lo que parece una puerta abierta a presionar a Zambada para revelar información de otros narcos y políticos en México, la principal prioridad del gobierno del presidente Donald Trump.

Zambada operó de los años 1970 en el crimen organizado, por lo que sus acciones cruzan varios gobiernos locales, estatales y federales en México, incluidos gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Acción Nacional (PAN) y del actual partido al frente, Morena.

En su postura sobre la sentencia, los fiscales incluso mencionaron cómo la corrupción permitió crecer el grupo criminal de Zambada, debido a personajes como el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de los gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.

Ante la presión de la prensa, el administrador de la DEA, Terry Cole, insistió en que hablaría de “investigaciones en curso”.

“No podemos hablar de investigaciones en curso. Estamos aquí para celebrar este día histórico”, acotó. “No voy a comentar sobre ningún caso en curso ni sobre cómo estamos avanzando”.

Oficialmente, no existe cooperación del “El Mayo” Zambada con fiscales para otros casos, pero eso no descarta presión de las autoridades para cambiar la situación, sobre todo si el narcotraficante no logra las condiciones médicas que solicitó su defensa.

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