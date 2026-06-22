Claudia Sheinbaum responde a Ken Salazar y niega que AMLO temiera declaraciones de “El Mayo”

Nuevas revelaciones atribuidas al exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, han reavivado el debate sobre la captura del narcotraficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada y las tensiones que marcaron la etapa final de la relación entre Washington y el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con adelantos de las memorias de Salazar, que serán publicadas el próximo 28 de julio, el exmandatario mexicano habría mostrado preocupación por la información que Zambada pudiera proporcionar a las autoridades estadounidenses tras su captura en 2024. La respuesta de México no se hizo esperar.

Este lunes, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó con cautela y minimizó las afirmaciones de Salazar, asegurando que el gobierno mexicano no tiene “absolutamente ninguna” preocupación por los dichos del narcotraficante, quien actualmente se encuentra preso en una cárcel federal estadounidense tras declararse culpable de múltiples cargos.

La presidenta @Claudiashein recordó que si algo preocupó al expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue la posible participación ilegal de alguna agencia de Estados Unidos en la captura del Mayo Zambada.



“Por eso se enfrió la relación con Ken Salazar”, señaló la mandataria,? pic.twitter.com/khs8xp7sWq — Canal 22 México (@Canal22) June 22, 2026

Sheinbaum rechaza la interpretación de Salazar

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que hasta ahora solo se conocen fragmentos adelantados por medios de comunicación y sostuvo que la principal preocupación de López Obrador nunca fue lo que pudiera declarar Zambada, sino la posible participación de agencias estadounidenses en la operación que terminó con su traslado a Estados Unidos. La mandataria afirmó que el exgobernante cuestionó repetidamente la falta de claridad sobre cómo ocurrió la captura y si hubo acciones unilaterales por parte de autoridades estadounidenses en territorio mexicano.

Según Sheinbaum, ese fue el motivo que llevó al enfriamiento de la relación entre López Obrador y Salazar durante los últimos meses del sexenio. Además, descartó cualquier inquietud actual dentro de su administración respecto a posibles declaraciones del narcotraficante ante tribunales estadounidenses.

Las afirmaciones de Salazar fueron difundidas inicialmente por el diario Reforma y forman parte del libro Borderlands: My Fight for an Inclusive America, en el que el diplomático relata episodios clave de su gestión en México.

Según el exembajador, un empresario cercano a López Obrador, a quien identifica únicamente como “el susurrador”, le habría comentado que el entonces presidente estaba inquieto por la posibilidad de que el histórico líder criminal revelara información relacionada con funcionarios del gobierno mexicano.

? Ken Salazar debe ser más serio con sus declaraciones sobre AMLO y el caso de "El Mayo" Zambada y no basarlas en dichos de terceros.



"Debilitan mucho los testimonios de oídos", afirma el periodista @arturoangel20 en @ProyectoPuente.



Esto luego de que revelara en su libro de? pic.twitter.com/AzowfN0EYK — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) June 22, 2026

La captura de “El Mayo” sigue generando controversia

La detención de Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, provocó una de las mayores controversias políticas y diplomáticas entre ambos países en años recientes. Tras su arresto, el propio capo aseguró que fue víctima de un engaño organizado por personas vinculadas a la organización criminal fundada junto a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Sus declaraciones alimentaron especulaciones sobre la posible intervención de agencias estadounidenses y sobre presuntos contactos con actores políticos en México.

Las dudas también impactaron la relación bilateral en un momento en que ambos gobiernos enfrentaban desafíos compartidos en materia de seguridad, narcotráfico y migración. En sus memorias, Salazar también aborda otros temas sensibles, entre ellos sus críticas a la estrategia de seguridad conocida como “abrazos, no balazos”, las diferencias surgidas por la reforma judicial impulsada por Morena y los desacuerdos que marcaron la recta final de su relación con López Obrador.

Mientras tanto, la captura de Zambada continúa bajo investigación por parte de autoridades mexicanas. El gobierno de Sheinbaum sostiene que aún busca conocer todos los detalles de la operación que llevó al histórico líder criminal a territorio estadounidense, un episodio que sigue generando interrogantes a ambos lados de la frontera.

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