Aplazan audiencia de sentencia de “El Mayo” Zambada por tercera ocasión

Este viernes se dio a conocer una nueva orden por la que se concede la moción para aplazar la sentencia de Ismael Zambada García.

La nueva fecha, que ya se pospuso en tres ocasiones, quedó programada para el 20 de julio de 2026 en la Sala 10A Sur ante el Juez Brian M. Cogan.

Además, se informó que el abogado del acusado deberá presentar un memorándum de sentencia y cualquier objeción al Informe Previo a la Sentencia antes del 6 de julio de 2026.

La respuesta del gobierno, si la hubiere, deberá presentarse antes del 13 de julio de 2026.

Tercer aplazamiento

Inicialmente, la audiencia estaba prevista para el lunes 13 de abril del presente año, pero luego fue aplazada para el próximo 18 de mayo, sin que se detallaran públicamente los motivos del cambio.

El 25 de agosto de 2025, Zambada García se declaró culpable de dos cargos por crimen organizado ante el juez Brian Cogan, en la corte federal de Brooklyn. Aunque enfrentaba un total de 17 acusaciones, el capo reconoció haber liderado una organización criminal dedicada al narcotráfico entre 1989 y 2024.

“El Mayo” Zambada fue considerado durante décadas como uno de los líderes más influyentes del narcotráfico en México y excolaborador cercano de Joaquín “Chapo” Guzmán.

Zambada acumulaba procesos en al menos 16 tribunales federales de Estados Unidos desde 2009. Los dos cargos por los que aceptó responsabilidad podrían derivar en una sentencia de cadena perpetua.

El nuevo aplazamiento mantiene en suspenso el desenlace judicial de uno de los casos más relevantes contra el narcotráfico en Estados Unidos.

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