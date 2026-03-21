Mónica Zambada, hija de “El Mayo”, vinculada a empresa investigada por lavado de dinero en EE.UU.

Mónica Zambada Niebla, hija mayor del narcotraficante mexicano Ismael “El Mayo” Zambada, está bajo investigación en Estados Unidos por presunto lavado de dinero a través de la empresa Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán S.A. de C.V., conocida comercialmente como Leche Santa Mónica.

La compañía es señalada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, desde 2007 como parte de una red vinculada al Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que Mónica Zambada fue detenida y liberada el jueves debido a la falta de una orden de aprehensión, durante un operativo en El Álamo, sindicatura de El Salado, Sinaloa, informó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El operativo también dejó un saldo de 11 presuntos integrantes de la facción de “Los Mayos” abatidos, así como la captura de Oswaldo Torres “El Patas”.

🚨 ÚLTIMA HORA: CONFUSIÓN EN SINALOA

Versiones iniciales aseguraban la detención de Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael "El Mayo" Zambada, durante un fuerte operativo en El Álamo, Culiacán.

🚁 Despliegue con helicópteros

👮‍♂️ Presencia de fuerzas federales

⚠️ Habitantes… pic.twitter.com/KhHNa67JHq — Azteca_NewsMX (@Azteca_NewsMX) March 19, 2026

Leche Santa Mónica

La empresa familiar, que lleva el nombre de Mónica, se consolidó como una marca de lácteos popular en Sinaloa, distribuyendo sus productos en tiendas locales y supermercados desde los años noventa hasta principios de la década de 2000.

La estructura accionaria permaneció bajo control familiar, con la madre de Zambada, Rosario Niebla Cardoza, como presidenta del consejo, y sus hijas, María Teresa, Midiam, Mónica y Modesta, como accionistas. Su hermano Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, ocupó el cargo de gerente de finanzas, de acuercon con lo publicado por el sitio Latinus.

Según investigaciones estadounidenses, la lechería Santa Mónica y otras empresas de la familia habrían servido como fachadas para integrar recursos ilícitos al sistema financiero formal. Entre las compañías vinculadas se encuentran Establo Puerto Rico S.A. de C.V., Jamaro Constructores S.A. de C.V., Multiservicios Jeviz S.A. de C.V., Rosario Niebla Cardoza A. en P., Zarka de Occidente, Zarka de México, Rancho Ganadero Las Ánimas y Colegio Azteca de Culiacán, entre otras.

“La van a regresar. La bajaron del helicóptero”, así fue como fuerzas de seguridad federal capturaron y liberaron a la Mónica Zambada Niebla, una de las hijas de Ismael “El Mayo” Zambada, durante un operativo en #Culiacán, #Sinaloa. ¿Qué pasó? ¿Por qué la liberaron? pic.twitter.com/qqS4bxixr0 — Nacho Lozano (@nacholozano) March 20, 2026

Lecha Santa Mónica, que hace referencia a una de las hijas de Zambada, reforzó la percepción de conexión familiar con la empresa. A pesar de los señalamientos de la OFAC, los productos continuaron circulando en el mercado local durante años, aunque con menor popularidad y calidad visible.

La fábrica principal fue demolida en junio de 2021, marcando el cierre físico de la instalación, mientras que la razón social Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán sigue activa en el Registro Público del Comercio.

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