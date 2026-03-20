Por qué México liberó a la hija del Mayo Zambada tras un operativo en Sinaloa donde murieron 11 personas
En un operativo militar realizado en Sinaloa murieron 11 hombres y arrestaron a Mónica Zambada Niebla, pero después fue liberada
Este jueves se vivió una gran tensión en el estado de Sinaloa, específicamente en la comunidad El Álamo, debido a un enorme despliegue militar que contó con el apoyo de tres helicópteros artillados que sobrevolaban la zona.
Aunque en un principio nadie sabía de qué se trataba, poco a poco la información comenzó a difundirse y finalmente se supo que la operación tenía como objetivo capturar a miembros de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa.
Como resultado de esto, 11 hombres murieron y trascendió el arresto de Mónica Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada.
Sin embargo, medios locales revelaron que la mujer fue liberada, pese a que en 2007 autoridades de Estados Unidos la relacionaron con empresas utilizadas para el lavado de dinero.
Incluso, en 2019 el Gobierno estadounidense la sancionó, pero después la eliminó de la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro.
De acuerdo con la versión del Gabinete de Seguridad, Mónica Zambada “no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley”.
En redes sociales se difundieron videos sobre lo ocurrido en la comunidad de El Álamo, y en uno de ellos incluso se observa el momento en que una mujer desciende del helicóptero de la Secretaría de Marina.
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