Autoridades abaten a jefe de sicarios de La Mayiza tras una persecución en Colima

Un operativo conjunto entre la Policía Estatal de Colima y la Secretaría de Marina derivó en la muerte de César Gabriel Zepeda Guzmán, alias “La Barquita”, identificado como jefe de sicarios de la facción “La Mayiza” del Cártel de Sinaloa, tras una persecución y enfrentamiento armado en la zona urbana del puerto de Manzanillo.

El Secretario de Seguridad Pública de Colima, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, confirmó la muerte del líder criminal y su identificación como responsable de encabezar un grupo de sicarios vinculado a la organización delictiva.

La acción se produjo cuando las autoridades detectaron a un grupo armado en las inmediaciones de un centro comercial, e iniciaron una persecución sobre la avenida principal del puerto hasta alcanzar el vehículo donde viajaba el jefe de sicarios.

El enfrentamiento dejó varios muertos, sin especificar cuántos, y la detención de una mujer que acompañaba al líder criminal, según confirmó la Fiscalía.

MATAN al JEFE de SICARIOS de LA MAYIZA, en @gobiernocolima

En ese auto blanco iba César Zepeda, La Barquita.

Tenía orden de aprehensión, ligado con homicidios, drogas…

La @SSP_COLIMA y @SEMAR_mx lo buscaban.

Ya no hará daño.

Hoy acabo 💀

Una mujer q lo acompañaba, detenida. pic.twitter.com/V9XiSpCygA — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 19, 2026

El citado operativo generó una intensa movilización de fuerzas de seguridad en la zona, así como momentos de tensión entre ciudadanos que se encontraban en el área comercial.

Las autoridades señalaron que la muerte de Zepeda Guzmán representa un golpe relevante para la estructura operativa de “La Mayiza” en Colima, organización que históricamente ha respondido a Ismael “El Mayo” Zambada.

El puerto de Manzanillo se ha consolidado como un punto estratégico para el tráfico de drogas y el ingreso de precursores químicos, lo que ha intensificado la disputa entre organizaciones rivales.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, La Mayiza coordina la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina desde el noroeste de México hacia territorio estadounidense, pero el puerto le sirve de entrada para sus precursores.

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