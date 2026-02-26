Asesinan en Sinaloa a integrante de Grupo Arraigado que interpretaba corridos sobre “El Mayo” Zambada

La violencia que azota a Sinaloa cobró la vida de un músico de regional mexicano. Julio César “N”, acordeonista de Grupo Arraigado, fue asesinado a balazos la tarde del miércoles mientras circulaba a bordo de una camioneta en el centro de Culiacán.

Testigos presenciales señalaron que sujetos armados interceptaron el vehículo que conducía el músico y le dispararon en repetidas ocasiones. Al lugar arribaron paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, quienes confirmaron que Julio César ya no contaba con signos vitales. Peritos de la Fiscalía General del Estado acordonaron la zona y localizaron varios casquillos percutidos de arma corta.

Familiares de la víctima acudieron al sitio para realizar el reconocimiento oficial del cuerpo, de acuerdo con Excelsior

Un repertorio ligado al crimen organizado

Grupo Arraigado es una agrupación norteña originaria de Culiacán que había ganado popularidad en plataformas digitales, en gran medida por su repertorio de narcocorridos. Según Infobae, la banda, integrada por cinco músicos es identificada por interpretar temas que hacen apología de personajes y células del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción conocida como La Mayiza, leal a Ismael “El Mayo” Zambada.

#Sinaloa | Fue asesinado Julio César, acordeonista del grupo Arraigado, en el centro de Culiacán. Hombres armados lo interceptaron mientras iba en su camioneta y le dispararon. pic.twitter.com/fqg0cadSzh — Imagen Crystal (@imagen_crystal) February 26, 2026

En plataformas como Spotify, el grupo suma casi 60,000 oyentes mensuales, con fuerte presencia en ciudades como Culiacán, Chihuahua y Tijuana. Su repertorio incluye canciones como “Los Rugrats”, donde se alude directamente a una célula armada de La Mayiza, o “Escuela Zambada”, que relata la formación criminal dentro del linaje del líder histórico.

Apenas el pasado 13 de febrero, la agrupación estrenó el tema “Sigo Pa Delante”, que continúa con la misma temática.

Hasta el momento, la agrupación no ha emitido ningún pronunciamiento a través de sus redes sociales sobre el asesinato de su integrante. Las autoridades locales mantienen abierta la investigación y no han reportado detenidos ni han precisado el móvil del crimen.

El asesinato de Julio César se produce en un clima de extrema violencia en Sinaloa, derivado de la guerra interna que sostienen desde septiembre de 2024 las facciones de Los Chapitos y La Mayiza.

La fractura se profundizó tras la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a autoridades de Estados Unidos, lo que desató una ola de homicidios, enfrentamientos armados y bloqueos que han cobrado la vida de decenas de personas, incluyendo figuras públicas vinculadas al crimen organizado.

