Minera canadiense habría pagado extorsiones al narco para dejarlos operar en Sinaloa

La minera canadiense Vizsla Silver enfrenta señalamientos de presuntos pagos a grupos delictivos en Sinaloa, luego del secuestro y asesinato de 10 trabajadores en el municipio de Concordia, un caso que ha generado reclamos de justicia y contradicciones entre familiares y autoridades federales.

Apolinar Castañeda Hernández, padre del geólogo José Manuel Castañeda, identificado entre los cuerpos localizados en una fosa clandestina, acusó a la empresa de haberse negado a negociar el rescate de sus empleados tras el plagio ocurrido en enero. Sostuvo que la compañía tuvo conocimiento inmediato de los hechos, pero rechazó entablar conversaciones para lograr su liberación.

De acuerdo con testimonios difundidos por La Silla Rota, el grupo criminal que operaba en la zona habría exigido a la minera la mitad de sus ganancias como condición para permitirle trabajar.

Según el padre de la víctima, la empresa ofrecía pagos mensuales de entre 11,650 y 14,565 dólares, lo que, a su juicio, formaba parte de negociaciones previas relacionadas con el llamado “derecho de piso”.

Los trabajadores fueron secuestrados en enero en Concordia. Días después 5 cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas, mientras que otros cinco permanecen desaparecidos.

The kidnapping and murder of the miners in Sinaloa puts their employer, Vizsla Silver, in the spotlight for allegedly paying extortion fees to Los Chapitos. If confirmed, this could be interpreted as breaking US law by providing material support to a foreign terrorist org pic.twitter.com/JL8Sd1kGlJ — Stephen Woodman (@Stephentwoodman) February 9, 2026

En entrevista con el diario El Sur de Acapulco, Castañeda Hernández relató que el 22 de enero habló por última vez con su hijo. Al día siguiente perdió contacto y fue hasta la noche cuando la empresa notificó a las familias sobre el secuestro, después de presentar la denuncia ante la Fiscalía estatal.

“Mi hijo y sus compañeros no fueron confundidos”, afirmó, en referencia a declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien señaló en conferencia que los mineros habrían sido confundidos por un grupo criminal identificado como Los Chapitos.

El padre del geólogo aseguró que desde abril de 2025 la empresa había suspendido temporalmente actividades presenciales debido al riesgo en la zona y que su hijo trabajó durante un mes a distancia desde Taxco, Guerrero, mientras se desarrollaban negociaciones con la delincuencia organizada.

Tras ese periodo, regresó a Sinaloa porque necesitaba mantener a su familia.

Vizsla Silver Corp. Informó, por su parte, que mantiene una política de cero tolerancia frente al soborno, la corrupción y la extorsión. La compañía afirmó que la seguridad de sus empleados y contratistas es su prioridad y que ha realizado inversiones en gestión de riesgos bajo supervisión de su alta dirección, además de apoyarse en asesores especializados para evaluar las condiciones de operación.

