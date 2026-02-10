Minera canadiense responde tras el hallazgo sin vida de empleados secuestrados en Sinaloa

Cinco de los 10 mineros desaparecidos que trabajaban para una empresa canadiense en México fueron identificados tras el descubrimiento de cuerpos en fosas clandestinas, informaron las autoridades locales.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que se localizaron cuerpos en una propiedad en el poblado de El Verde, municipio de Concordia, Sinaloa, y que cinco de los fallecidos fueron identificados.

La actualización se produjo tras la desaparición de 10 mineros en el estado mexicano, según un comunicado. Otros cinco cuerpos están siendo identificados.

El secuestro ocurrió el 23 de enero, según la Canadian Broadcasting Corporation (CBC).

Autoridades mexicanas consultadas por AP, señalaron que los cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas la semana pasada. El medio agregó que cinco de los 10 restos encontrados fueron identificados como personas desaparecidas que trabajaban para una mina operada por la empresa canadiense Vizsla Silver Corp. Los desaparecidos trabajaban en una mina de oro y plata, según la agencia de noticias.

“Estamos devastados”

La compañía, con sede en Vancouver, emitió un comunicado tras darse a conocer el hallazgo e identificación de los cuerpos.

“La compañía está a la espera de la confirmación de las autoridades mexicanas y proporcionará más información según corresponda”, indicó el comunicado.

Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de Vizsla, expresó: “Estamos devastados por este resultado y la trágica pérdida de vidas. Nuestro más sentido pésame a las familias, amigos y compañeros de trabajo de nuestros colegas, y a toda la comunidad de Concordia”, se lee en el comunicado.

Konnert agregó: “Nuestro enfoque sigue siendo la recuperación segura de las personas desaparecidas y el apoyo a todas las familias afectadas y a nuestra gente durante este momento increíblemente difícil”.

Vizsla Silver Corp. había declarado previamente en un comunicado de prensa el miércoles 28 de enero: “La prioridad inmediata de la empresa es la seguridad y el bienestar de las personas involucradas”, y agregó: “Como medida de precaución, ciertas actividades en el sitio y sus alrededores se han suspendido temporalmente“.

Minero identificado por su hermano

Según la CBC, José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, esposo y padre de un hijo de 14 años y una hija de 10, se encontraba entre los fallecidos. Era originario del estado de Guerrero.

Su hermano, Jaime Castañeda, identificó los restos de José el domingo al revisar las fotografías que le presentaron las autoridades locales, según el medio.

“La verdad es que ha sido muy doloroso estar aquí, en un lugar donde no queremos estar”, declaró a CBC News. Es muy duro ver cuánto sufren. No hay justicia con lo que está pasando.

El lunes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró que los sospechosos arrestados habían conducido a las autoridades hasta los restos, afirmando que “todo está bajo investigación”, según AP.

Los secuestros ocurrieron en medio de una disputa territorial en la zona, uno de los varios puntos del estado donde se ha desarrollado una disputa durante más de un año entre dos facciones rivales del Cártel de Sinaloa.

