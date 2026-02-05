México anuncia el arresto de 4 personas ligadas al secuestro de empleados mineros en Sinaloa

A más de 10 días de que se registró el secuestro de al menos 10 empleados de una minera canadiense en el municipio de Concordia, Sinaloa, las autoridades aún no dan con su paradero.

Sin embargo, recientemente informaron que hay avances en la investigación sobre este hecho, tras lograr el arresto de cuatro personas vinculadas al secuestro, además de recuperar pertenencias de las víctimas, mismas que ya son analizadas por personal especializado.

Claudia Sánchez Kondo, fiscal de Sinaloa, dijo a medios locales que fue en dos cateos realizados en los municipios de Mazatlán y Concordia, donde fueron encontradas las pertenencias de los mineros, entre ellas algunos teléfonos móviles.

Además, se capturó a 4 personas en posesión de armas largas y equipo táctico, aunque no se especificó qué papel desempeñaron durante la privación de la libertad de los empleados mineros.

Este arresto ocurre días después de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que el Gobierno de México “no va a parar” hasta dar con el paradero de las víctimas.

García Harfuch explicó que en el área donde ocurrieron los hechos opera una célula de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, designado como organización terrorista el año pasado por Estados Unidos, quienes estarían detrás de la desaparición de los trabajadores.

Estos hechos ocurren en un contexto de creciente preocupación por las desapariciones en México, fenómeno que afecta a al menos 133,000 familias en el país, según informó EFE.

Sinaloa, uno de los principales estados productores de minerales en el país, también enfrenta una persistente problemática de violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado, lo que ha impactado tanto a comunidades locales como a sectores productivos, incluida la industria minera.

