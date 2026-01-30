Minera canadiense frena operaciones en Sinaloa tras el secuestro de 10 empleados

La minera canadiense Vizsla Silver anunció la suspensión temporal de parte de sus actividades en el municipio de Concordia, Sinaloa, como medida preventiva tras el secuestro de 10 trabajadores vinculados a su proyecto minero.

La empresa informó que el incidente ocurrió el viernes pasado y que, ante el riesgo para su personal, decidió detener operaciones en el sitio y en zonas aledañas mientras avanzan las investigaciones.

La compañía confirmó que los empleados, en su mayoría ingenieros y personal operativo, desaparecieron sin que hasta ahora se tenga información sobre su paradero. Indicó que el caso se encuentra bajo investigación y que la información disponible es limitada.

Añadió que dio aviso formal a las autoridades y activó sus protocolos internos de crisis, con el objetivo de priorizar la seguridad y el bienestar de las personas afectadas.

La suspensión de operaciones impacta el proyecto Pánuco, dedicado a la extracción de plata y oro, considerado uno de los principales activos de la empresa en México. El caso generó preocupación en el sector minero, por lo que la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México solicitó la intervención urgente de las autoridades estatales para lograr el regreso con vida de sus colegas.

María Salazar, esposa de uno de los ingenieros secuestrados, relató que el grupo se preparaba para iniciar su jornada laboral alrededor de las 7:30 de la mañana cuando ocurrió el secuestro. Explicó que, aunque los trabajadores laboran bajo esquemas de 20 días continuos con 10 de descanso, durante ese periodo siempre mantenían contacto con sus familias, algo que se interrumpió de forma abrupta desde el día del secuestro.

La mujer señaló que las autoridades no han proporcionado información concreta sobre los avances y que las familias desconocen incluso detalles básicos, como la vestimenta que llevaban los trabajadores. Añadió que no han recibido llamadas de extorsión ni solicitudes de rescate y exigió que se intensifique la búsqueda con la participación de más dependencias federales.

De acuerdo con información publicada por el diario El Financiero, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una investigación por el delito de desaparición cometida por particulares, luego de recibir la denuncia formal.

La autoridad estatal señaló que mantiene coordinación con instancias federales y con la Comisión Estatal de Búsqueda, así como con la Secretaría de la Defensa Nacional, para realizar operativos en la región.

La fiscalía precisó que no se harán públicos mayores detalles para no entorpecer el curso de la investigación y confirmó que otras entidades, como Sonora, colaboran con las indagatorias debido a que algunos de los desaparecidos son originarios de ese estado.

De acuerdo con el diario La Jornada, los trabajadores se encontraban alojados en un fraccionamiento cercano al proyecto minero, cuando un grupo armado presuntamente irrumpió en el lugar y se los llevó.

Desde entonces, no ha habido comunicación, exigencias ni señales sobre su paradero, lo que ha incrementado la incertidumbre entre familiares y compañeros.

