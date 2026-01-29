Alerta en Sinaloa por el secuestro de 10 empleados de una minera canadiense

La violencia en el estado de Sinaloa se mantiene en aumento, y un ejemplo es el reciente secuestro de 10 empleados de una minera canadiense en el municipio de Concordia.

Según reportes difundidos por familiares de las víctimas y medios locales como el semanario Río Doce, el pasado 23 de enero las víctimas fueron sustraídas por la fuerza de un fraccionamiento que la empresa minera habría rentado para alojar a su personal.

Las víctimas son ingenieros y personal técnico que laboran para la minera canadiense Vizsla Silver, de acuerdo con los reportes.

Por su parte, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México expresó preocupación y pidió a las autoridades intervenir de manera inmediata para garantizar el retorno con vida de los trabajadores.

“Expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de Concordia, Sinaloa”, señaló en un comunicado.

ESTOS SON LOS TRABAJADORES SECUESTRADOS EN SINALOA

La minera Vizsla Silver confirmó que un comando secuestro a 10 de sus trabajadores el 23 de enero en la Concordia.

Por ello, se suspendieron las actividades en la región. Hasta el momento solo se han publicados fichas de tres. pic.twitter.com/uKeikhhxY6 — Emir Ganehsa (@Emir_Ganehsa) January 29, 2026

Entre las personas identificadas como desaparecidas figuran Saúl Alberto Ochoa Pérez, de 40 años de edad, originario de Chihuahua; Antonio Esparza, quien se desempeñaba como gerente de relaciones comunitarias de Vizsla Silver; José Castañeda, geólogo; Antonio Jiménez, coordinador operativo de seguridad; Antonio de la O, supervisor de medio ambiente; así como los guardias de seguridad Javier Vargas y Javier Valdez, según información compartida en plataformas digitales y fichas de búsqueda oficiales.

Según testimonios de los familiares, al menos siete de los trabajadores privados de su libertad son originarios de Hermosillo, Sonora, y viajaron a Concordia por razones laborales vinculadas a un proyecto que desarrolla Vizsla Silver en la región.

El estado vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Incluso, Sinaloa cerró 2025 como el año con más desapariciones en su historia, con 2,208 casos reportados, según información de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

El municipio de Concordia, en particular, registró una tasa de 96.4 desapariciones por cada 100,000 habitantes, la más alta entre todos los municipios del estado.

