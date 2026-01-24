Hallan con vida a “La Nicholette”, la influencer secuestrada en Sinaloa
Nicole Pardo Molina, influencer conocida como “La Nicholette”, fue encontrada con vida tras varios días desaparecida en Culiacán, Sinaloa
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmó este sábado que Nicole Pardo Molina, influencer de 20 años conocida en redes sociales como “La Nicholette”, fue hallada con vida tras permanecer desaparecida desde el pasado 20 de enero.
Tras dar a conocer la noticia, la fiscalía de Sinaloa agradeció la colaboración ciudadana para lograr su localización, sin ofrecer detalles sobre su estado de salud o si los presuntos responsables fueron detenidos.
“#FiscalíaSinaloa agradece la colaboración ciudadana, NICOLE PARDO MOLINA ya fue localizada”, destaca el mensaje de las autoridades publicado en su cuenta de Facebook.
La dependencia no detalló el lugar exacto donde fue hallada, ni si fue liberada por sus captores.
Secuestro de “La Nicholette” captado en video
El caso se viralizó tras difundirse un video grabado por la Cybertruck de “La Nicholette”, en el que se observa cómo dos sujetos armados en un vehículo blanco la interceptan en la colonia Isla Musala, en Culiacán, y la obligan a subir al automóvil para posteriormente huir del lugar. La grabación provocó una movilización inmediata de las autoridades locales.
Al día siguiente del secuestro, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa emitió la ficha de búsqueda de Nicole Pardo Molina, reforzando la respuesta de la Fiscalía.
Prueba de vida y presunta coacción
La tarde del viernes, se difundió un video como presunta prueba de vida, en el que Nicole leía un mensaje señalando que habría trabajado para la facción de “Los Mayos”, pagando a cinco patrullas estatales. Familiares y amigos aseguraron que la joven fue obligada a leer estas declaraciones y que no eran verdaderas.
Las autoridades no dieron a conocer su versión de este video. La investigación por el presunto secuestro de “La Nicholette”, sigue abierta.
¿Quién es La Nicholette?
Nicole Pardo Molina es creadora de contenido y administra su tienda en línea Nicholette Shop, donde vende ropa y accesorios, incluyendo gorras alusivas a Joaquín “El Chapo” Guzmán y la facción de “Los Chapitos”.
Por este motivo, las primeras investigaciones relacionaron su secuestro con la lucha interna entre los hijos de ‘El Chapo’ y la facción de “La Mayiza“.
En un video presuntamente grabado por “La Mayiza”, Nicole aparece leyendo un mensaje que decía:
“Yo no estoy aquí por santa ni por casualidad. Yo estoy aquí porque yo trabajo con la empresa de ‘El Mayito flaco‘”, destaca el mensaje de la influencer.
