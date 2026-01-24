¿Quién es “La Nicholette”? Influencer de Phoenix presuntamente secuestrada en Sinaloa

A cuatro días de que se reportara la desaparición de la influencer Nicole Pardo Molina, y conocida como “La Nicholette”, nacida en Phoenix, Arizona, las autoridades siguen con la búsqueda de la joven de 20 años. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha indicó que ante las evidencias indican que la joven fue secuestrada

El presunto secuestro quedó grabado en la cámara de su Cybertruck, cuyas imágenes fueron compatidas en las redes sociales y que se hicieron virales.

¿Quién es “La Nicholette”?

Pero quién es “La Nicholette” y hasta dónde ha llegado su fama. Nicole Pardo Molina, es una joven alcanzó notoriedad como influencer, es dueña de negocios entre Estados Unidos y México. Su nombre e imagen se hicieron virales tras difundirse videos que muestran su presunto secuestro.

Las imágenes muestran a Pardo Molina siendo obligada a abandonar su vehículo Cybertruck color morado para subir a un Toyota Corolla blanco. El gobernador de Sinaloa confirmó que las grabaciones son consideradas evidencia del secuestro de la joven.

Nicole fue vista por última vez el 20 de enero en el fraccionamiento Isla Musala, una zona exclusiva de Culiacán donde tiene una boutique. La Fiscalía del estado de Sonora emtió una ficha de búsqueda luego de que se levantará una denuncia por desaparición

¿Qué negocios tiene “La Nicholette”?

Antes de su desaparición, Nicole combinaba su actividad en redes sociales con la administración de varios negocios. Según Reporte Índigo, su tienda Nicholette Shop, que comenzó sus operaciones en 2020, comercializaba productos como pestañas postizas, lentes de sol y prendas con referencias al crimen organizado, ubicada en la Plaza 11 de la colonia Isla Musalá en Culiacán.

“La Nicholette” combinaba su actividad como influencer con la administración de negocios. Según AZFamily, operaba una boutique en Culiacán, Sinaloa, y su biografía en Instagram indica que también pasaba tiempo en Phoenix, Arizona, donde también tuvo una boutique, ubicada en Indian School Road y 59th Avenue;

Nicole cuenta con más de 145,000 seguidores en TikTok y más de 187,000 en Instagram. Además, mantiene presencia en OnlyFans y Snapchat, plataformas en las que comparte contenido con sus seguidores.

La joven influencer comparte con sus seguidores viajes y momentos de su vida cotidiana.

El caso de Pardo Molina se da en medio de una espiral de violencia en Culiacán, que se incrementó tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, por parte de Estados Unidos, en julio de 2024.

En 2023, el Grupo Arriesgado dedicó un corrido llamado “La Muchacha del Salado” a Nicole. La letra menciona que la joven “es atrevida” y que “está coronando allá en el gabacho”, aludiendo a su fama entre Phoenix y Culiacán.

El corrido, acumuló más de 23 millones de reproducciones y hace referencia a su vida pública, lo que potenció notablemente su presencia en redes.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y piden colaboración ciudadana para localizar a Nicole Pardo Molina.

