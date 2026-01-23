Capturan a Ryan Wedding, uno de los narcos más buscados por México y EE.UU.

Ryan Wedding, el exmedallista olímpico canadiense de snowboard señalado por autoridades como un narcotraficante vinculado al Cártel de Sinaloa, fue detenido la noche de este jueves en México, informó el director del FBI, Kash Patel.

Wedding figuraba entre los fugitivos más buscados por el FBI, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Entre las acusaciones en su contra destacan liderar una organización criminal internacional, involucrarse en el tráfico masivo de cocaína y ordenar múltiples asesinatos en una operación que abarcaba Estados Unidos, Canadá, México y Colombia.

Sobre la captura, dos funcionarios con conocimiento del caso confirmaron a The Associated Press que se realizó en territorio mexicano, aunque no se ofrecieron mayores detalles.

Thanks to President Trump’s leadership and commitment to global law enforcement – as of this morning, the DOJ/FBI officially apprehended our SIXTH Top Ten Most Wanted Fugitive within the last year. Thank you to @AGPamBondi for her relentless pursuit of justice, the US Attorney’s… pic.twitter.com/fnSP4IXQRI — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) January 23, 2026

Por su parte, Patel publicó en redes sociales que, tras ser arrestado, Wedding fue trasladado a Estados Unidos por el FBI para enfrentar la justicia.

“Gracias al liderazgo y compromiso del presidente Trump con la aplicación de la ley a nivel mundial, esta mañana, el Departamento de Justicia y el FBI capturaron oficialmente a nuestro sexto fugitivo más buscado del último año“, escribió el funcionario.

La acusación más grave contra este líder criminal se relaciona al asesinato de un testigo federal en Colombia que declararía en un caso federal, por lo que Wedding ofreció una recompensa para que fuera ejecutado.

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., el narcotraficante canadiense utilizó un sitio web llamado The Dirty News para publicar fotografías del testigo y su esposa con el fin de localizarlos. La víctima, identificada en documentos judiciales como Jonathan Christopher Acevedo García, fue asesinado a tiros el 31 de enero de 2025 en un restaurante en Medellín.

Sigue leyendo:

– FBI publicó fotos de la millonaria colección de motos vinculadas a Ryan Wedding incautadas en México.

– El FBI decomisa un vehículo deportivo “único” ligado al narco canadiense Ryan Wedding.