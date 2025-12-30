FBI publicó fotos de la millonaria colección de motos vinculadas a Ryan Wedding incautadas en México

La división de Los Ángeles del FBI compartió imágenes de la impresionante colección de motocicletas de carreras vinculadas al capo de la droga Ryan James Wedding que fueron incautadas recientemente en México.

Wedding, uno de los “10 fugitivos principales” del FBI, es un entusiasta de las motocicletas. Su colección, valorada en 40 millones de dólares, incluye Ducati conducidas por Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovisioso, Loris Capirossi y Andrea Iannone, así como la Moto2 de Marc Márquez, ganadora del título en 2012, y la Aprilia de 125cc de Rossi, la que le dio el campeonato.

La colección fue descubierta recientemente tras estar guardada en un garaje en México, donde aparentemente se descuidaron esas 50 motocicletas de carreras.

“Este mes, las autoridades mexicanas ejecutaron múltiples órdenes de registro e incautaron una gran cantidad de motocicletas con un valor estimado de aproximadamente 40 millones de dólares, que se cree pertenecen a Ryan James Wedding, uno de los diez fugitivos principales del FBI”, publicó la agencia en redes sociales.

This month, Mexican authorities executed multiple search warrants and seized a large number of motorcycles with an estimated value of approximately $40 million USD believed to be owned by FBI’s Top Ten Fugitive Ryan James Wedding. This successful seizure is a result of… pic.twitter.com/yessXdMYDV — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) December 29, 2025

Esta exitosa incautación es resultado de la colaboración entre las autoridades mexicanas, el FBI, la Policía Montada de Canadá (RCMP) y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

“Hay una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena. Si tiene alguna información sobre Wedding, por favor, contacte al FBI”, añade el mensaje junto a las fotos.

Ryan James Wedding es un exatleta olímpico canadiense acusado de dirigir un cártel de la droga y orquestar el asesinato de un testigo federal, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Existe un mercado para la compraventa de motocicletas y, en general, cualquier tipo de memorabilia relacionada con MotoGP, como cascos y trajes, muy codiciados por los coleccionistas.

Ducati tiene su propio canal de venta, al igual que la propia MotoGP. Ahora que todas estas motocicletas han sido incautadas, aún está por verse si las autoridades las almacenarán, subastarán o destruirán.

