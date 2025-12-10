FBI difunde una nueva fotografía del narcotraficante canadiense Ryan Wedding

El FBI ha publicado una nueva foto del exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding, de 44 años, quien enfrenta varios cargos de asesinato y tráfico de drogas.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Wedding, quien presuntamente vive en México bajo la protección del Cártel de Sinaloa, podría estar cambiando su apariencia y color de cabello para evitar ser capturado.

La foto publicada por el FBI en Los Ángeles muestra a Wedding sin camisa, acostado en lo que parece ser una cama. Wedding aparece con barba y cabello cortos, junto con un tatuaje de una cabeza de león en el lado izquierdo del pecho. El FBI afirmó que se cree que la foto fue tomada el verano pasado en México.

The FBI is releasing a newly obtained photograph of FBI Top Ten Fugitive, Ryan Wedding. The photo is believed to have been taken of Wedding in Mexico during the summer of 2025.

Ryan James Wedding is wanted for allegedly running and participating in a transnational… pic.twitter.com/tNbrLQEOvI — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) December 9, 2025

Otra foto suya, publicada por la Embajada de Estados Unidos en México en la red social X, lo muestra con el pelo rapado y la barba descuidada. No está claro cuándo se tomó la segunda imagen, en la que también aparece de pie frente a una pared gris con una camisa verde.

Dos fotos de Wedding publicadas por el FBI en 2024 muestran al nativo de Thunder Bay, Ontario, en público, luciendo bigote y lo que parece ser un tatuaje que le cubre toda la manga del brazo izquierdo. La otra foto muestra a Wedding, con barba, sentado en una mesa hablando por teléfono.

El Departamento de Estado de EE. UU. ha emitido una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena, y fue añadido a la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI a principios de este año.

“Controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo”, declaró la Fiscal General de EE. UU., Pam Bondi, el 19 de noviembre, añadiendo que el supuesto imperio de Wedding trafica 60 toneladas métricas de cocaína al año, generando 1,000 millones de dólares en ganancias ilegales.

Ya estuvo en una prisión de EE.UU.

El mes pasado, Wedding fue acusado de ordenar el asesinato de un testigo federal antes de que pudiera testificar en su contra y en la de Andrew Clark, su supuesto segundo al mando. El testigo fue finalmente asesinado a tiros en un restaurante de Medellín, Colombia, el 31 de enero.

El FBI busca a Ryan James Wedding, ex atleta olímpico convertido en aliado de Cártel 🇲🇽 y líder de una red violenta de narcotráfico.



Creemos que se esconde en 🇲🇽. Ofrecemos hasta 15 millones de dólares por información que permita detenerlo. Si lo has visto o tienes información… pic.twitter.com/IwmmexMBTw — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) December 8, 2025

Otros siete canadienses, presuntamente relacionados con ese asesinato, fueron arrestados y acusados ​​en noviembre. Entre ellos se encontraba el abogado de Wedding, Deepak Paradkar, quien, según las autoridades estadounidenses, le aconsejó que asesinara al testigo.

Paradkar, cuya licencia para ejercer la abogacía en Ontario fue suspendida la semana pasada, ha negado las acusaciones en su contra y mantiene su inocencia.

Wedding y otro ciudadano canadiense, arrestado por las autoridades mexicanas el otoño pasado, están acusados ​​de dirigir los asesinatos de dos miembros de una familia en Caledon, Ontario, el 20 de noviembre de 2023, en represalia por el robo de un cargamento de drogas. La Policía Provincial de Ontario ha declarado que la familia era “completamente inocente” y que fue atacada por error.

Wedding enfrenta cargos separados de narcotráfico sin resolver en Canadá que datan de 2015, según informó la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) en octubre pasado.

Anteriormente, fue condenado en Estados Unidos por conspiración para distribuir cocaína y sentenciado a prisión en 2010, según registros federales. Las autoridades estadounidenses creen que, tras su liberación, Wedding reanudó su actividad en el narcotráfico y ha contado con la protección del Cártel de Sinaloa.

Hasta la fecha, 36 personas presuntamente vinculadas a la operación de Wedding han sido arrestadas y acusadas, y varias siguen siendo buscadas.

