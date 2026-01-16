Arrestan en México a “El Cubano”, hombre clave del Cártel de Sinaloa que era buscado por el FBI

Un operativo implementado por autoridades federales y elementos de la Secretaría de Marina en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, derivó en la captura de Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”.

Se trata de un golpe importante al Cártel de Sinaloa, pues es identificado como un miembro importante de dicha organización criminal, quien coordinaba la distribución de droga sintética a Estados Unidos y es requerido por el FBI.

De acuerdo a un comunicado emitido por el gobierno mexicano, “El Cubano” encabezaba una célula del cártel y mantenía presencia operativa en Sinaloa y Chihuahua.

Las investigaciones también señalan que este delincuente fungía como operador financiero, encargado de coordinar operaciones de lavado de dinero para la organización criminal.

En Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a Daniel Alfredo “N”, alias “El Cubano”, líder de una célula delictiva afín al Cártel de Sinaloa, responsable de coordinar la distribución de droga sintética hacia Estados Unidos. Cuenta con una orden de… pic.twitter.com/Gsw4XZHnHj — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) January 15, 2026

“‘El Cubano” es considerado un objetivo de nivel relevante dentro de las estructuras criminales vinculadas al Cártel de Sinaloa”, se añade en el documento.

“Su captura representa un golpe significativo a las redes transnacionales de tráfico y distribución de drogas, así como a los esquemas financieros que las sostienen”, detalló el Gabinete de Seguridad.

Luego de su detención en Mazatlán, fue trasladado a la Ciudad de México para continuar con los trámites correspondientes, ya que cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada

Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de combatir el crimen organizado, frenar el tráfico de drogas y evitar que estas sustancias lleguen a las calles, especialmente a manos de jóvenes.

