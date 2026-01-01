Detienen en Sinaloa a un narcotraficante que fue acusado en EE.UU. por narcoterrorismo

Autoridades federales detuvieron en una casa en Culiacán, Sinaloa, a Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario”, o “El Señor de la Silla”, segundo al mando del grupo encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, quien asumió el control de la organización criminal de “Los Beltrán Leyva” dedicada a la producción de tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.

Inzunza Noriega, de 62 años, fue acusado en mayo pasado por fiscales de Estados Unidos del delito de narcoterrorismo, el primer cargo en su tipo formulado en la administración de Donald Trump, lo que lo convirtió en uno de los objetivos prioritarios más sensibles en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

Además, “El Sagitario” es padre de Pedro Insunza Coronel, alias “El Pichón”, quien fue abatido el 30 de noviembre del 2025 en Sinaloa y también era buscado por Estados Unidos, ya que se desempeñaba como brazo derecho a la facción de “El Chapo Isidro”.

DETIENEN A SEGUNDO DE LOS BELTRÁN LEYVA

En vísperas del Año Nuevo, en Culiacán fue detenido Pedro Inzunza Noriega, "El Sagitario", el primer mexicano acusado de Narcoterrorismo en Estados Unidos.

Es señalado como el principal socio del "Chapo" Isidro. pic.twitter.com/f9KAmpEIbY — Emir Ganehsa (@Emir_Ganehsa) January 1, 2026

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusaba a padre e hijo de dirigir una red de producción y tráfico de drogas, principalmente fentanilo, con impacto directo en el mercado estadounidense.

Medios locales indicaron que la captura se realizó tras un cateo y que, junto con Inzunza Noriega, fueron detenidas otras tres personas en el mismo operativo coordinado entre dependencias militares y federales.

La detención de Inzunza Noriega ocurre en un contexto de creciente presión binacional sobre redes de producción y tráfico de drogas sintéticas, mientras imágenes en redes sociales dimensionan el operativo que montaron autoridades por tierra y aire.

Sigue leyendo:

– Estos son los principales narcotraficantes asesinados en 2025.

– Abaten en México a líder criminal del Cártel de Sinaloa acusado de narcoterrorismo EE.UU.