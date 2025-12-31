Estos son los principales narcotraficantes asesinados en 2025

El 2025 estuvo marcado por una ofensiva sostenida de las fuerzas federales contra el crimen organizado en México. En distintos puntos del país se registraron enfrentamientos armados, operativos de alto impacto y capturas estratégicas que derivaron en la muerte de operadores clave de cárteles como Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), Arellano Félix y otras organizaciones regionales. El balance dejó golpes relevantes a las estructuras financieras, logísticas y armadas de estos grupos.

Autoridades federales y estatales reportaron que varios de los objetivos abatidos contaban con órdenes de aprehensión y solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos, lo que subrayó el carácter binacional del combate al narcotráfico.

Entre los abatidos por fuerzas de seguridad destacó Jorge Humberto Figueroa Benítez, conocido como “La Perris” o “El 27”, jefe de seguridad de la facción de Los Chapitos. El criminal fue neutralizado en mayo durante un enfrentamiento con el Ejército en Navolato, Sinaloa.

Considerado uno de los últimos lugartenientes de alto nivel del grupo, su muerte ocurrió en un contexto de fracturas internas tras la captura y entrega a Estados Unidos de otros mandos relevantes.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Abaten a ‘La Perris’, sicario del Cártel de Sinaloa que habría participado en secuestro de ‘El Mayo’ y que traicionó a ‘Los Chapitos’



📺 #MILENIO22h con Alejandro Domínguez pic.twitter.com/qctZCoLaoa — GAFES. Militares, Marinos y GN (@GafesYmilitares) May 24, 2025

También en Sinaloa fue abatido Jesús Norberto Larrañaga, alias “El 30”, señalado como operador financiero del Cártel de Sinaloa. Murió en julio al sur de Culiacán, luego de un choque armado entre civiles y fuerzas del orden.

Investigaciones oficiales lo vinculaban con la administración de recursos provenientes del tráfico de fentanilo, y su nombre había aparecido previamente en sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Otro golpe relevante ocurrió a finales de noviembre con la muerte de Pedro Inzunza Coronel, también conocido como “El Pichón”, segundo al mando del Cártel de Guasave y hombre de confianza de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

El enfrentamiento se dio durante patrullajes de la Marina en Guasave y Ahome, Sinaloa. El capo tenía una orden de extradición vigente por cargos de asociación delictuosa y tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Pedro Inzunza Coronel, alias 'El Pichón', líder criminal ligado al Chapo Isidro, fue abatido por fuerzas federales en Sinaloa.

Estaba vinculado al narcotráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas, así como secuestros y homicidios.#TodoPersonal con @bibianabelsasso y… pic.twitter.com/seXY2G25jz — Jorge Fernández Menéndez (@J_Fdz_Menendez) December 2, 2025

En Chiapas, las autoridades reportaron la muerte de Baldemar Calderón Carrillo, alias “Don Balde” o “El Tío Balde”, presunto líder del Cártel Chiapas-Guatemala y aliado del CJNG. El enfrentamiento ocurrió a principios de junio en la zona fronteriza de Las Champas, Frontera Comalapa, tras una persecución de fuerzas especiales estatales.

Las autoridades lo señalaban como responsable del control criminal en varios municipios de la región serrana.

En el norte del país, a mediados de febrero, Joaquín Castro Cruz, vinculado al Cártel de los Arellano Félix, fue abatido dentro de un motel al sur de Tijuana, luego de un intercambio de disparos con agentes de seguridad. Era considerado objetivo prioritario por homicidio y distribución de droga en Baja California.

La violencia interna entre organizaciones también dejó bajas significativas. En enero fue asesinado en Culiacán Juan Luis Castro Morales, ailas “El Gavilán”, jefe de plaza de Los Chapitos, en un ataque atribuido a un grupo rival.

Días después, en Sonora, Eleazar Pulido Landeros, alias “Delta 10”, operador de la misma facción, fue ejecutado, lo que las autoridades interpretaron como un golpe definitivo a ese brazo armado en la región.

En febrero, Mario Alberto Jiménez Castro, conocido como “El Kastor” y señalado como operador financiero de Los Chapitos, fue asesinado en el Estado de México.

Autoridades federales sostienen que estos operativos reflejan una presión constante contra las estructuras criminales, con énfasis en sus finanzas y liderazgos. Aunque la violencia persiste, el gobierno aseguró que los resultados de 2025 muestran una estrategia enfocada en objetivos prioritarios y en la cooperación internacional, particularmente con Estados Unidos, para debilitar a los principales cárteles que operan en el país.

