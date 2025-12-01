Abaten en México a líder criminal del Cártel de Sinaloa acusado de narcoterrorismo EE.UU.

Las autoridades en México informaron que tras un enfrentamiento registrado en la sierra de Choix, Sinaloa fue abatido Pedro Inzunza Coronel, alias “Pichón”, quien era acusado de narcoterrorismo por Estados Unidos.

La noticia fue dada a conocer por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien anunció que Pedro Inzunza Coronel “fue neutralizado” durante un operativo en el que también se detuvo a dos personas identificadas como Adelemo Pérez Hernández y Miguel Ángel Villalba Castillo.

Morales mencionó que todos son integrantes de una facción del grupo criminal del “Chapo Isidro”, “que se dedica principalmente a la producción de drogas sintéticas”.

El titular de la @SEMAR_mx, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó sobre las acciones de la Secretaría de Marina en Michoacán, donde operan 1,781 elementos como parte del despliegue coordinado.



Las operaciones incluyen:

Las operaciones incluyen:

En un comunicado conjunto, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detallaron que la acción fue resultado de dos cateos en domicilios asociados a Inzunza Coronel, identificado como líder del grupo delictivo.

Explicaron que al realizar recorridos de seguridad los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que “repelieron la agresión y controlaron la situación”, dando como resultado el abatimiento del presunto líder criminal.

Además, fueron detenidos Adelemo Pérez Hernández, alias “Lemu”, presunto operador logístico, y Miguel Ángel Villalba Castillo, quien se desempeñaba como sicario.

También se aseguraron tres armas cortas, una granada y una bolsa con un kilo de pastillas de fentanilo, agregaron.

En los domicilios cateados, ubicados en los municipios Guasave y Ahome, los agentes aseguraron dos armas de fuego, cuatro vehículos y dos teléfonos celulares.

Asimismo, ubicaron dos laboratorios clandestinos para la producción de drogas sintéticas, donde también incautaron un fusil, cartuchos, una camioneta, 1,425 kilos de cristal, un kilo de fentanilo, 600 litros de precursores químicos, un reactor y diferentes recipientes.

Las autoridades mexicanas recordaron además que en mayo de 2025 el Departamento de Justicia de EE.UU. “realizó una acusación formal por narcoterrorismo contra Pedro Inzunza Noriega, alias Sagitario, exlíder del Cartel Beltrán Leyva, y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, alias Pichón”.

Apuntaron que este delito comprendía condena a cadena perpetua, con cumplimiento mínimo de 20 años en prisión, además de una multa de $20 millones de dólares, según la acusación de las autoridades estadounidenses.

Felicidades al @GabSeguridadMX por su exitosa operación en Michoacán contra el Cártel de Sinaloa. Pedro "N" (Pichón) fue abatido y otros dos integrantes del cártel fueron detenidos en una operación de gran escala encabezada por @SEMAR_mx, en la que se aseguraron narcóticos,…

El embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó mediante un mensaje publicado en la red social X al Gabinete de Seguridad de México, debido a la operación que derivó en la neutralización del delincuente.

“Felicidades al Gabinete de Seguridad por su exitosa operación en Michoacán contra el Cártel de Sinaloa. Pedro “N” (Pichón) fue abatido y otros dos integrantes del cártel fueron detenidos en una operación de gran escala encabezada por la Secretaría de Marina”, escribió el embajador.

