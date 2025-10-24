Hallan 48 bolsas con restos humanos dentro de una fosa clandestina en Jalisco

Hasta 48 bolsas con restos humanos fueron descubiertas y recuperadas de una fosa clandestina cerca de Guadalajara, informaron las autoridades mexicanas.

Guadalajara es la capital del estado de Jalisco, donde opera uno de los cárteles de la droga más violentos de México, y donde miles de personas han sido reportadas como desaparecidas.

Las bolsas fueron localizadas hace cuatro semanas por un grupo de búsqueda en un terreno baldío en el municipio de Zapopan, y desde entonces comenzaron las labores de extracción y recuperación de los restos humanos.

Las autoridades indicaron que aún intentan determinar el número exacto de víctimas. Se negaron a dar una estimación, pero indicaron que continúan la búsqueda para determinar si hay más restos.

“Necesitamos avanzar en el tema forense para poder determinar cuántas víctimas representa esta cantidad de bolsas”, declaró Blanca Trujillo, subprocuradora estatal para personas desaparecidas, en conferencia de prensa.

Mientras tanto, los restos de las 48 bolsas recuperadas deberán ser analizados, indicaron las autoridades.

Desde el macabro descubrimiento, las autoridades han trabajado para recuperar los restos con el apoyo de miembros del colectivo Guerreros Buscadores.

Al presentar un informe oficial sobre las labores de búsqueda, Trujillo afirmó que su oficina contó con el apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Debido a la inmensidad del terreno, la búsqueda ha requerido el uso de maquinaria pesada, indicó.

Cientos de fosas clandestinas descubiertas

El descubrimiento de esta fosa se suma a decenas de casos similares en Jalisco, el estado más afectado por la crisis de personas desaparecidas que afecta a México, donde más de 127,000 víctimas han desaparecido en todo el país.

La gran mayoría de las desapariciones se han producido en el marco de la intensificación de la violencia que ha sacudido a México desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó un operativo militar antidrogas.

Una de las fosas comunes más grandes de México se reportó en 2017, cuando se encontraron más de 250 cráneos en lo que parecía ser un cementerio de un cártel de la droga en las afueras de la ciudad de Veracruz.

Más recientemente, en junio pasado, peritos forenses localizaron los restos de 34 personas enterradas cerca de una zona residencial en Zapopan. En enero, se descubrieron al menos 56 cuerpos en fosas comunes sin identificar en el norte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos.

Según datos oficiales, Jalisco registra más de 15,900 casos de personas desaparecidas, una cifra que los expertos atribuyen a las actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En febrero pasado, Estados Unidos designó al CJNG como “organización terrorista extranjera”, tras identificarlo como uno de los principales grupos del crimen organizado que trafican con fentanilo, un opioide sintético que ha causado la muerte de miles de estadounidenses.

El CJNG ha sido acusado de utilizar anuncios de empleo falsos para atraer nuevos miembros y de torturar y asesinar a los reclutas que se resisten. En marzo, un grupo de personas que buscaba a familiares desaparecidos encontró huesos, zapatos y ropa carbonizados en un presunto campo de entrenamiento del cártel.

Sigue leyendo:

– Hallan 60 cuerpos en una fosa clandestina descubierta en Sonora desde enero.

– Una mujer ha localizado más de 40 cuerpos en Sinaloa mientras busca a su hijo desaparecido.