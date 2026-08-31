Amazon Music celebra el legado de Juan Gabriel

Hablar de Juan Gabriel es recordar que su legado lo ha convertido en un verdadero ícono de la música en español. Era un cantautor cuya pluma rivalizaba con los mejores versos de cualquier poeta. “Hasta que te conocí, vi la vida con dolor”, nos decía en una canción en la que el dolor era palpable en su voz.

Y todo eso Amazon Music lo sabe muy bien, por esta razón, a 10 años de su partida, le rinde homenaje a Juan Gabriel, con una celebración que incluye playlists especialmente curadas, un Amazon Music Original y un vinilo de colección.

“Así Fue” es un nuevo Amazon Music Original de Arthur Hanlon junto a Thalia, que reimagina una de las composiciones más queridas de Juan Gabriel.

¿Pero qué es lo que sabemos de esta producción?

Para empezar, “Así Fue” fue escrita por Juan Gabriel. Este tema contiene una de las letras más populares del cantante mexicano. No importa en qué momento llegue a ti, pero si en algún momento escuchas que alguien dice: “Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos…”, sabes que esto le pertenece al “Divo de Juárez”.

“Juan Gabriel no solo es uno de los más grandes embajadores de la música mexicana en el mundo, sino también el corazón y el alma de la música en español”, comentó Rocío Guerrero, directora de Latin-Iberia en Amazon Music.

También agregó: “Sus canciones y composiciones se han convertido en parte de nuestra memoria colectiva, trascendiendo generaciones, fronteras y géneros musicales. A través de este homenaje, celebramos su extraordinario legado acercando a los fans nuevas formas de vivir y redescubrir su obra”.

La edición conmemorativa del vinilo Amazon Exclusive del 10.º Aniversario de Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes ya está disponible en preventa en Amazon, previo a su lanzamiento el 11 de septiembre.



Sigue leyendo más de Amazon Music aquí:

Amazon Music lanza Delivered 2025: tu resumen interactivo con lo más escuchado del año

“Éxitos eternos: Centennial Edition” es el vinilo con el que Amazon Music celebra los 100 años de Celia Cruz. “¡Azúcar!”

¿Tienes Amazon Music? Ya puedes jugar gratis a Ritmo, el videojuego inspirado en J Balvin