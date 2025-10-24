“Éxitos eternos: Centennial Edition” es el vinilo con el que Amazon Music celebra los 100 años de Celia Cruz. “¡Azúcar!”

¡Honor a quien honor merece! Amazon Music ha confirmado una celebración histórica en honor al cumpleaños número 100 de Celia Cruz, a quien el mundo de la música la recuerda como la “Reina de la Salsa”. Esta fiesta se extenderá a lo largo de un año.

“El impacto de Celia Cruz en la música y la cultura es inconmensurable. Su voz y presencia moldearon el sonido de la salsa e inspiraron a innumerables artistas alrededor del mundo”, dijo Rocío Guerrero, – Directora de Música, Latin-Iberia, Amazon Music.

El tributo de Amazon Music consiste en un vinilo integral y exclusivo al que titularon: “Éxitos eternos: Centennial Edition“. Además, una tienda de Celia Cruz con mercancía exclusiva, una experiencia de audiolibro y contenido digital inmersivo, “todo ello rindiendo homenaje a su influencia perdurable y legado cultural”, dice la empresa mediante un comunicado de prensa.

Música y Artículos de Colección

Vinilo exclusivo ‘ Éxitos Eternos: Edición Centenario ‘

‘ ‘ Colección de Centenario : Una variedad de artículos y mercancía, incluyendo sudaderas, hoodies y gorras, inspirados en el icónico estilo de Celia.

: Una variedad de artículos y mercancía, incluyendo sudaderas, hoodies y gorras, inspirados en el icónico estilo de Celia. Tienda de Celia Cruz en Amazon.com: La tienda dedicada a Celia Cruz en Amazon.com(www.amazon.com/celiacruz) estrenará un destino curado especialmente con mercancía exclusiva, música y contenido digital celebrando su legado. La tienda de Celia Cruz también ofrecerá otros temas musicales, biografías y recuerdos para fans que buscan profundizar su conexión con el legado de la artista.

“Celia fue mucho más que una artista; fue la personificación de la alegría, la fortaleza y la autenticidad. Ver a Amazon Music rendir homenaje a su centenario con esta hermosa colaboración significa muchísimo, porque mantiene viva su esencia tal como a ella le hubiera gustado”, dijo Omer Pardillo-Cid, – albacea del patrimonio de Celia Cruz y su representante artístico durante muchos años.

Celia Cruz nació un 21 de octubre de 1925, en La Habana, Cuba. En la industria conquistó al público por su amplio sentido del humor, su sonrisa fácil, su corazón noble y su amor y pasión por cantar y bailar con el público arriba del escenario entonando notas con su inconfundible voz.

Celia marcó a toda una generación y llevó a la salsa al mundo entero, conquistando incluso a Estados Unidos con su sazón. Falleció un 6 de julio de 2003 en Fort Lee, Nueva Jersey, y su partida dejó un vacío absoluto en un género que al día de hoy no ha visto a otra ocupar su lugar.

Esta celebración del centenario es nuestra manera de honrar su extraordinario legado a través de múltiples plataformas. Desde el vinilo exclusivo y las remasterizaciones digitales hasta las playlists interactivas y el audiolibro de Audible", Rocío Guerrero, – Directora de Música, Latin-Iberia, Amazon Music.

“Ríe, llora”, “Quimbara”, “La negra tiene tumbao”, “La vida es un carnal”. En su discografía tiene un sinfín de canciones que el público conoce desde su primer acorde, tanto que nadie al escucharla puede quedarse sentado. Todo el cuerpo te llama a bailar. Con cada tema parecía invitarte a ser feliz, a sonreír, a gozar. A vivir.

Este homenaje y celebración de Amazon Music, tanto la colección de mercancía como el vinilo exclusivo, están disponibles para todos los clientes de Amazon, con entrega rápida y gratuita para miembros Prime en los EE. UU.

Este vinilo se une al creciente catálogo de lanzamientos exclusivos de vinilos latinos curados en la Tienda de Vinilos y CDs de Música Latina, un nuevo destino dedicado a coleccionistas y fans de la música latina.

Sigue Leyendo más de Amazon Music aquí:

“La música nos conecta” regresa a Amazon Music junto a Juanes, Banda MS y más

¿Fan de la música? Amazon Music ahora te muestra tus estadísticas mensuales con Insights

Amazon Music aumentará los precios de sus planes individuales y familiares