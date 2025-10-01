“La música nos conecta” regresa a Amazon Music junto a Juanes, Banda MS y más

Luego de hacer historia junto a Bad Bunny con la transmisión en vivo “No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más”, Amazon Music regresa con la edición 2025 de “La música nos conecta” este próximo 6 de octubre en un evento especial que destaca cómo el pop ha trascendido generaciones, géneros y fronteras, manteniéndose como pilar fundamental de la música latina.

“El fin de semana pasado fuimos testigos del increíble poder unificador de la música cuando millones de personas se reunieron globalmente para la histórica presentación de Bad Bunny“, dijo Rocío Guerrero, Directora de Música de Latin-Iberia en Amazon Music. “Este momento prepara perfectamente el escenario para nuestra campaña ‘La música nos conecta'”, añadió.

De acuerdo con el gigante del entretenimiento, esta celebración ha dado inicio con nuevos Amazon Music Originals (AMOs), disponibles ya exclusivamente en la aplicación de Amazon Music, que presentan a Banda MS con Bacilos y Emilia reimaginando icónicos éxitos del pop.

Por su parte, la cantante argentina Emilia entrega una fresca interpretación de “Genio Atrapado”, la emblemática versión en español de “Genie in a Bottle” de Christina Aguilera, imprimiendo su característico estilo de pop moderno a este icónico tema que ayudó a consolidar el atractivo global del pop latino a inicios de los años 2000.

Emilia forma parte de los Amazon Music Originals (AMOs). Crédito: Amazon Music | Cortesía

“La música de Christina Aguilera marcó mis sueños de infancia de convertirme en artista“, afirma Emilia. “Reimaginar ‘Genio Atrapado’ para una nueva generación, a la vez que rindo homenaje a su legado, es un momento que cierra un ciclo en mi vida”.

Mientras tanto, la Banda MS se une al grupo de pop latino Bacilos para una innovadora interpretación de “Caraluna”. Esta colaboración fusiona la riqueza del género regional mexicano con la energía del pop latino, creando un puente musical único entre géneros.

“Esta colaboración demuestra que la buena música trasciende géneros“, comentó Oswaldo Silvas, vocalista de Banda MS. “Llevar nuestro sonido regional mexicano a este clásico del pop es un ejemplo de cómo la música realmente es capaz de conectarnos a todos“.

Banda MS forma parte de los Amazon Music Originals (AMOs). Crédito: Amazon Music | Cortesía

“Con estos temas de Amazon Music Originals estamos viendo cómo canciones icónicas continúan inspirando a artistas de distintas generaciones a crear algo completamente nuevo (…) No solo estamos celebrando covers, estamos viendo cómo evoluciona el legado musical en tiempo real”, reiteró Rocío Guerrero.

Sin embargo, será el lunes 6 de octubre cuando el ganador de 29 premios Grammy y Latin Grammy, Juanes, junto a Banda MS ft. Bacilos y Elena Rose, encenderán el escenario con presentaciones en vivo desde Los Ángeles, California, a las 8:00 p.m. PT / 9:00 p.m. MX / 11:00 p.m. ET.

Este evento histórico reúne a leyendas musicales y estrellas emergentes en una celebración de carácter multigeneracional. Desde las salas de sus casas hasta watch parties, espectadores de todo el mundo podrán experimentar esta convergencia de talento musical que une géneros y generaciones.

“La música nos conecta” regresa a Amazon Music. Crédito: Amazon Music | Cortesía

“‘La música nos conecta’ trata de tender estos puentes entre épocas, géneros y tradiciones musicales. Este es solo el comienzo de un emocionante recorrido que se desarrollará en los próximos meses“, finalizó la Directora de Música de Latin-Iberia en Amazon Music.

¿Cómo ver la transmisión en vivo de “La música nos conecta”?

Los amantes de la música podrán sintonizar y disfrutar de esta presentación exclusiva llevada a cabo en Los Ángeles, California desde la comodidad de sus hogares: ya sea a través de Twitch, Prime Video o dispositivos con Alexa.

En Twitch:

Sigue a Amazon Music en Twitch (twitch.tv/amazonmusic)

Configura un recordatorio para el evento en vivo

Mira en directo e interactúa con otros fans en el chat en tiempo real

En Prime Video:

Busca “La música nos conecta” en tu aplicación de Prime Video o Fire TV

Agrega el evento a tu lista de seguimiento para fácil acceso

Míralo en vivo o bajo demanda después del evento

En dispositivos con Alexa:

– Mira la presentación en vivo directamente en tu Fire TV o en tu dispositivo Echo Show, solo di “Alexa, ‘La música nos conecta'”.

– Vive el concierto desde la comodidad de tu sala.

