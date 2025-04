Juanes regresa a la escena musical con el sencillo “Una Noche Contigo”

Excelentes noticias para los fanáticos del cantante colombiano Juanes, ya que recientemente lanzó “Una Noche Contigo”, el primer sencillo de su próximo y esperado duodécimo álbum de estudio. Con este estreno, el famoso marca el inicio de un nuevo ciclo creativo en el que sigue evolucionando su sonido mientras regresa a su enfoque lírico.

Esta canción, producida por Nico Cotton, ofrece una serenata clásica sobre la búsqueda del amor de toda la vida en un momento inesperado. Y, de acuerdo con el cantautor, presenta influencias musicales de grandes cantantes de soul R&B, de una legendaria banda de rock y de una generación de baladistas mexicanos.

Juanes estrenó el tema y videoclip de “Una Noche Contigo”, grabado en su totalidad en un iPhone 16 Pro Max. Crédito: Mario Alzate | Cortesía

“En 1962, Otis Redding lanzó una canción llamada ‘These Arms of Mine’. Yo aún no había nacido, pero Sebastián Krys me puso la grabación y me inspiré de inmediato. Luego vino una sesión de composición con Edgar Barrera, y algo de edición lírica con Julio Reyes, hasta que finalmente nos metimos en el estudio para producirla con Nico Cotton. El resultado es ‘Una Noche Contigo’, un sonido completamente nuevo para mí, que se siente como un equilibrio perfecto“, declaró Juanes en un comunicado.

Además de marcar su regreso a la escena musical luego de su exitoso “Vida Cotidiana World Tour”, el tema mezcla su esencia como artista mientras rinde homenaje a quienes lo hicieron enamorarse de este arte.

“Es algo fresco para mi música, pero a la vez evoca esas vibraciones vintage y románticas que tanto me gustan, algo que siempre he encontrado en José José, Juan Gabriel y The Beatles, y que me ha inspirado profundamente“, complementó.

Como parte de esta exploración creativa, el artista multipremiado unió su talento con el destacado joven director de video colombiano-estadounidense STILLZ, ganador del León de Cannes y quien ha colaborado con estrellas de la talla de Bad Bunny, Rosalía y Omar Apollo, por mencionar algunos. ¿La razón? Brindar a sus fans un video musical innovador.

Y vaya que lo logró, pues con solo la ayuda de un iPhone 16 Pro Max, el director logró crear un vídeo de ensueño con reconocimiento facial que se recuerda al instante y que, al volver a la realidad, se pregunta por aquellos a los que no vemos justo delante de nosotros.

Escucha la nueva propuesta de Juanes, “Una Noche Contigo”, en Spatial Audio a través de la plataforma Apple Music.

