Juanes debutará como actor en la película “Pimpinero”

Juanes ha dado una sorpresa a todos sus fans, ya que incursiona en el mundo del cine como actor, en la película “Pimpinero: Sangre y Gasolina”, cuya premiere será en el Festival de Cine de Toronto.

La cinta trata acerca de la vida de un grupo de contrabandistas de gasolina, conocidos como “pimpineros”, quienes transportan el combustible en la frontera de Colombia y Venezuela. El cantante colombiano interpreta a un personaje llamado Moisés.

“Pimpinero: Sangre y Gasolina” fue dirigida por Andrés Baiz, conocido por la cinta de 2007 “Satanás”. Completan el reparto principal Alberto Guerra, Alejandro Speitzer, Laura Osma y Norberto Rivera. La película se estrenará a finales de este año en la plataforma Amazon Prime Video.

En un comunicado Baiz se mostró muy satisfecho con este trabajo: ““Pimpinero” trata sobre las fronteras geográficas y físicas, pero sobre todo sobre fronteras éticas, morales y emocionales. El resultado es una película emocionante, llena de belleza, verdad y mucha adrenalina. Estoy ansioso por compartirla con el público”. Juanes recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una fotografía que lo muestra en una escena de la película, junto con Guerra y Speizer.

Juanes, de 52 años, continúa con su carrera musical; el año pasado lanzó su décimo álbum, Vida Cotidiana, que obtuvo dos premios Grammy. En una entrevista con Carlos Ochoa habló sobre su trabajo en “Pimpinero: Sangre y Gasolina”: “Fue una experiencia única, trabajando con Andy Baiz y actrices y actores de muchos nivel. Para mí fue una experiencia soñada. No me lo esperaba, pero eso llegó por el destino, y fue muy increíble. El casting me ayudó con los libretos y me dio muchos consejos”.

