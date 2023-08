Juanes abre su corazón como nunca y relata cómo es vivir en depresión ¡No la ha superado!

Ahora sí que nos tomó por sorpresa la más reciente revelación del famoso Juanes, quien por medio de sus redes sociales dio a conocer que vivió una profunda depresión, y pidió visibilizar estos problemas, así como darle prioridad a la salud mental y emocional.

Fue por medio de su cuenta de Instagram donde el reconocido cantautor colombiano escribió una carta muy larga de casi tres páginas, en las que relató cómo fue su proceso y como diario trabaja para superar ese momento de su vida.

Esto junto a una postal en blanco y negro donde se le ve sentado, pensativo en el pasto y con el cabello recogido vistiendo de negro.

“Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano. Han pasado muchos años para poder escribir estas cuatro líneas”

CARTA DE JUANES