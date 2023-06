Juanes presume emocionado la espectacularidad de su mansión en Medellín

El cantante colombiano Juanes, de 50 años, abrió las puertas de su increíble mansión en Medellín para mostrar cómo es la vida que lleva en el lugar encontraron compañía de su esposa, Karen Martínez, y de sus hijos, Luna, Paloma y Dante. View this post on Instagram A post shared by JUANES (@juanes)



Su hogar, que está rodeado de naturaleza y llama la atención por sus grande ventanales, es sin lugar a dudas el sitio ideal para que el intérprete obtenga la inspiración de algunos de sus más grandes temas.

“Se siente bien cuando llegas a tu tierra y disfrutas las cosas más simples de la vida y te das cuenta que no necesitas tanto para ser feliz”, escribió su esposa en una de las imágenes que mostraba su muy linda residencia.

La casa, que está distribuida a lo largo de dos pisos, cuenta con vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, biblioteca, varias recámaras, baños, así como un porche, el cual convirtieron en un estudio de yoga durante la realización de su video.

"Una mañana espectacular en clase de Yoga junto a mujeres hermosas celebrando el próximo lanzamiento de Vida Cotidiana de @juanes", se lee en el texto con el que Karen Martínez acompañó uno de sus videos.

Hay que recordar que esta es la casa vacacional de la familia, pues la principal se sitúa en la ciudad de Miami.

