Así es la casa de Juanes en la que te puedes hospedar completamente gratis por una noche

El cantante colombiano Juanes, de 51 años y quien está casado con Karen Martínez, decidió abrir las puertas de su casa en Colombia para que sus fans se puedan hospedar ahí y, lo mejor de todo, es que lo pueden hacer sin pagar un solo dólar.

Los interesado en alquilar el hogar del talentoso intérprete deberán ingresar a la plataforma Airbnb y ser los afortunados elegidos para vivir una experiencia que les cambiará la vida.

“Nunca he abierto las puertas de mi casa como en esta ocasión. Esta es la invitación más personal que he hecho hasta ahora para que quienes me han acompañado a lo largo de mi carrera, y son fanáticos de viajar y conectar con la naturaleza, puedan reservar uno de mis espacios favoritos en el mundo en Airbnb”, se lee en su anuncio en la famosa plataforma.

Los interesados en formar parte de la experiencia y que estén interesados en pasar una noche en su hogar de Antioquia, ubicado entre las montañas, deberán inscribirse en Airbnb el próximo 28 de noviembre, a partir de las 5 p.m.

En total tendrá acceso a solo una de las habitaciones y a uno de los baños, mientras que el resto permanecerán cerradas. También podrán acceder al vestíbulo, cocina, comedor, a la sala de estar, a la sala principal, a la sala de piano, a la sala de televisión, a la biblioteca, entre otras habitaciones.

“Ubicada en el primer piso de esta casa, tu habitación te recibirá con comodidad y vistas a las montañas de Antioquia. La habitación es amplia y está decorada de manera sencilla con detalles que reflejan el estilo de JUANES. Con una cama queen, un baño privado y acceso a una azotea desde el dormitorio, disfrutarás de una noche de descanso inolvidable”, se lee en otro fragmento del anuncio de Airbnb.

También, quien así lo desee puede hojear los libros de su biblioteca, tocar su piano o simplemente caminar por el sendero ubicado al interior de las instalaciones.

