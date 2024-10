Fanática de Juanes se emociona al verlo en el auto de al lado

Una noche mágica se vivió en Oklahoma City tras el concierto de Juanes, donde una ferviente seguidora del cantante colombiano tuvo un encuentro inesperado que la dejó sin palabras.

La emoción de haber disfrutado del espectáculo llevó a la fan a encender su auto y poner a todo volumen las canciones del artista, mientras se disponía a revivir la energía del show en la carretera.

Mientras cantaba “Es por ti”, su voz resonaba con alegría en el vehículo, sin saber que el propio Juanes estaba a pocos metros de distancia, en el auto de al lado. El intérprete, famoso por éxitos como “A Dios le pido”, también se dirigía a su hotel después del evento. La casualidad hizo que sus caminos se cruzaran en un instante que cambiaría la vida de esta afortunada fan.

En un momento de pura conexión, Juanes decidió bajar la ventana de su auto. La mujer, absorta en su interpretación, tardó unos segundos en darse cuenta de que su ídolo estaba justo allí, a su lado. Al reconocer al famoso cantante, no pudo contener su entusiasmo y comenzó a gritar de alegría. “¡No puedo creerlo!”, fue lo que más repetía mientras salía de su auto, completamente desbordada por la emoción.

El acompañante de la fanática también se unió a la escena, bajándose del vehículo para felicitar a Juanes por su actuación.

Juanes, quien compartió el emotivo encuentro en sus redes sociales, relató: “Íbamos saliendo ayer de nuestro show en Oklahoma City y pasó esto♥️ gracias a todos mis fans!!! Los AMO”.

La historia se ha esparcido rápidamente en redes sociales, capturando la atención de seguidores de Juanes de todo el mundo.

“¡Qué hermosa y que auténtica! Le regalaste el momento de su vida, Juanes!”, “Que calidoso eres wow!!!!❤️”, “Está momento me dió demasiada felicidad, me representa y fué la mejor reacción que he visto en mi vida ❤️”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación, destacando la gentileza de Juanes con sus fanaticos.

Los clips y fotografías de este mágico instante se comparten con entusiasmo, recordando a todos la alegría de tener un ídolo al alcance, aunque sea por unos breves momentos.

