Juanes anuncia nuevas fechas de su “Vida Cotidiana World Tour” en Estados Unidos

Juanes regresará a Estados Unidos para una nueva serie de conciertos como parte de su gira mundial.

Después de llevar su música a fans en Latinoamérica, Europa y otras regiones con el “Vida Cotidiana Tour”, Juanes ha anunciado una segunda etapa especial de su gira con fechas limitadas en Estados Unidos este otoño. Esta nueva serie de conciertos permitirá al intérprete de “Camisa Negra” llevar su producción en vivo a ciudades que nunca ha visitado o ha visitado pocas veces.

La segunda etapa de la gira comenzará el 17 de octubre en Kansas City, Missouri, y abarcará 14 fechas, concluyendo con una presentación el 21 de diciembre en Los Angeles, California.

“North America!!🇺🇸♥️ hace unos meses tuvimos una de las giras más inolvidables que he tenido y no puedo estar más feliz de anunciarles que tendremos segunda parte en octubre y noviembre🔥 nos vemoos pronto!!”, escribió en su Instagram junto con una foto de las fechas.

Un año de conciertos y colaboraciones

A principios del 2024, el ganador del Grammy culminó la extensa gira norteamericana, que consitió de 28 fechas.

La gira, basada en el rock de guitarra, fue una celebración en vivo de su álbum “Vida Cotidiana”, que le otorgó al cantante el Grammy al Mejor Álbum de Rock/Alternativo Latino. El concierto es un viaje inmersivo a través de sus numerosos éxitos que han encabezado las listas.

Actualmente, el cantante colombiano está llevando la gira por Europa. Continuará su tour en Málaga, España, el 30 de junio. También se presentará en otras ciudades de España como Barcelona (2 de julio), Madrid (4 de julio), Las Palmas de Gran Canaria (5 de julio) y Pontevedra (6 de julio). Luego, realizará shows en América Latina, incluyendo paradas en Chiclayo, Perú (15 de agosto), Lima, Perú (16 de agosto), Trujillo, Perú (18 de agosto) y Santiago, Chile (29 de septiembre).

Para cerrar 2024, Juanes será uno de los artistas principales del festival Bésame Mucho en Los Ángeles, CA, el 21 de diciembre, junto a Shakira, Enrique Iglesias y Los Tigres del Norte.

Su reencuentro con Nelly Furtado en el escenario

Durante su gira en Canadá, Juanes se reencontró con la cantante Nelly Furtado, con quien grabó la canción “Fotografía” en 2002. A principios de 2024, los dos lanzaron su segunda colaboración titulada “Gala y Dalí”, y las interpretaron juntos en vivo en el escenario.

De gira en familia

Parte de lo que ha captado la atención de los fanáticos del artista colombiano durante su “Vida Cotidiana Tour” es la presencia constante de su esposa Karen Martínez, así como en varias ocasiones sus hijos Luna, de 20 años, Paloma, de 19, y Dante, de 14 años, quienes han acompañado a Juanes en diversas etapas de su gira.

Nuevas fechas de conciertos del “Vida Cotidiana Tour”.

Jueves, 17 de octubre | Kansas City, MO | Uptown Theatre

Viernes, 18 de octubre | Maplewood, MN |The Myth

Sábado, 19 de octubre | Hammond, IN | Horseshoe Hammond

Domingo, 20 de octubre | St. Louis, MO | The Factory

Jueves, 24 de octubre | Fayetteville, AR | JJs Live

Viernes, 25 de octubre | Thackerville, OK | WinStar Casino

Sábado, 26 de octubre | Oklahoma City, OK | The Criterion

Domingo, 27 de octubre | Albuquerque, NM | Revel

Miércoles, 30 de octubre | Oakland, CA | Fox Theatre

Viernes, 1 de noviembre | Monterrey, CA | Golden State Theatre

Sábado, 9 de noviembre | Primm, NV | Prime Casino

Domingo, 10 de noviembre | Chandler, AZ | Wild Horse Pass

Lunes, 16 de diciembre | Highland, CA | Yaamavaa Casino

Martes, 17 de diciembre | Highland, CA | Yaamavaa Casino

Sigue leyendo:

• VIDEO: Juanes y su cómica reacción al escuchar a Mafer Walker, la astróloga que habla el idioma “alienígena”

• Juanes será el invitado especial de The Rolling Stones durante su concierto en Dallas

• Juanes presume emocionado la espectacularidad de su mansión en Medellín

• ¡Son idénticos! Juanes comparte una tierna fotografía junto a su hijo Dante y sacude las redes