Amazon Music lanza Delivered 2025: tu resumen interactivo con lo más escuchado del año

Si usas Amazon Music, ya puedes empezar a hacer tu propio “cierre de año musical” gracias a Delivered 2025, la experiencia interactiva con la que la plataforma convierte todo lo que escuchaste en los últimos meses en un resumen visual lleno de datos curiosos, estadísticas y listas personalizadas. Es, básicamente, tu propio festival digital, armado a partir de tus canciones, artistas, podcasts y audiolibros más reproducidos durante 2025.

Qué es Delivered 2025 de Amazon Music

Delivered 2025 es una experiencia personalizada dentro de la app de Amazon Music que toma tu historial de reproducción y lo transforma en un informe interactivo con insights muy detallados sobre cómo escuchaste música, podcasts y audiolibros a lo largo del año.

No se queda solo en un “top de canciones”, sino que organiza todo ese contenido en un formato tipo festival, con visuales y datos pensados para que quieras compartirlos en redes sociales.

La pieza central es un póster virtual de festival que muestra tu “cartel ideal” de artistas, ordenados a partir de lo que más escuchaste durante 2025. Es como ver el line-up de un gran evento, pero protagonizado por tus favoritos: de ese artista que tuviste en repeat todo el verano, hasta ese descubrimiento raro que se coló entre tus más escuchados.

Todos los datos que podrás ver de tu año musical

Lo más interesante de Delivered 2025 es que no solo mide música, también integra todo el audio que pasaste por Amazon Music durante el año. Eso incluye canciones, playlists, podcasts y audiolibros, lo que permite un retrato mucho más completo de tus hábitos de escucha.

Entre los datos que puedes revisar se incluyen:

Tus artistas favoritos y las canciones que se convirtieron en tus himnos personales, junto con una playlist automática llamada “Mis mejores canciones de 2025” , basada en tus reproducciones reales.



y las canciones que se convirtieron en tus himnos personales, junto con una playlist automática llamada , basada en tus reproducciones reales. Los podcasts que se volvieron tu compañía diaria, ideal para detectar a qué shows realmente les diste más horas.



que se volvieron tu compañía diaria, ideal para detectar a qué shows realmente les diste más horas. Tus géneros más escuchados , para ver si eres fiel al reguetón, si migraste al K‑pop a mitad de año o si cerraste 2025 enganchado con el rock clásico.



, para ver si eres fiel al reguetón, si migraste al K‑pop a mitad de año o si cerraste 2025 enganchado con el rock clásico. Los audiolibros que más te atraparon, algo muy útil si combinas música con contenido narrativo o educativo.



que más te atraparon, algo muy útil si combinas música con contenido narrativo o educativo. Tus artistas más solicitados con Alexa, es decir, esos nombres que le pediste una y otra vez al asistente de voz, haciendo que “trabajara horas extra” durante el año.

Todo está presentado de forma visual y amigable, con textos y gráficos pensados para que puedas interpretar de un vistazo quién fuiste como oyente en 2025 y compartirlo fácilmente en tus historias o posts.

Insignias, credenciales y formato tipo festival

Delivered 2025 no es solo un resumen; también funciona como una especie de juego de identidad musical, con reconocimientos especiales según tu comportamiento de escucha. Amazon Music otorga credenciales para oyentes, que son etiquetas que puedes mostrar y compartir para presumir tu perfil de fan.

Algunas de las más llamativas son:

“Creador de tendencias” , pensada para quienes suelen llegar temprano a los álbumes y artistas que luego se vuelven populares, reconociendo su rol como descubridores.



, pensada para quienes suelen llegar temprano a los álbumes y artistas que luego se vuelven populares, reconociendo su rol como descubridores. “Cabeza de cartel”, que se entrega a los usuarios que se encuentran entre el porcentaje más alto de oyentes de un artista específico, como si fueran los súper fans que merecen estar en la primera fila del festival.

Estas credenciales se integran con el póster virtual del festival, reforzando la idea de que Delivered 2025 convierte tu historial de escucha en un evento propio, casi como si Amazon Music te diera tu propio festival privado con pase VIP incluido. Es una manera entretenida de mezclar datos con narrativa, convirtiendo simples estadísticas en una historia sobre tu año.

Cómo activar Delivered 2025 y en qué países está disponible

Acceder a la función es bastante sencillo: solo necesitas abrir la app de Amazon Music en tu móvil, ya sea iOS o Android, entrar a la sección “Biblioteca” y buscar “2025 Delivered”. Desde ahí, la plataforma genera tu experiencia personalizada a partir de las horas de escucha acumuladas durante el año.

Eso sí, Delivered 2025 solo está disponible para clientes que cumplan con ciertos requisitos mínimos de historial de reproducción y que se encuentren en uno de los países donde la función se ha activado. Entre ellos están Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Japón, México, Brasil, India, Canadá y Australia, siempre que el usuario tenga suficientes horas escuchadas en Amazon Music.

Además del resumen personalizado, Amazon Music habilita una sección llamada “Lo mejor de 2025” dentro de la app, donde se pueden ver los momentos destacados del año a nivel global. Desde el botón “Buscar” y el apartado “Escucha a tu manera” es posible explorar playlists, álbumes y podcasts que marcaron tendencia, así como listas por género bajo el sello “Lo mejor de 2025” para revivir los grandes hits y momentos virales del año.

Para quienes viven conectados a las tendencias y les gusta compartir su vida musical en redes, Delivered 2025 se convierte en una herramienta perfecta: un resumen atractivo, visual y fácil de compartir que condensa quién fuiste como oyente durante todo el año en Amazon Music.

