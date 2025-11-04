¿Tienes Amazon Music? Ya puedes jugar gratis a Ritmo, el videojuego inspirado en J Balvin

Amazon Music ha decidido que ya no es suficiente con solo escuchar a tus artistas favoritos; ahora también quiere que juegues con ellos. La plataforma de streaming musical ha dado un paso audaz en el mundo del gaming con el lanzamiento de Ritmo, un videojuego exclusivo dentro de su aplicación, inspirado y protagonizado por la superestrella mundial, J Balvin.

Este movimiento no es solo una novedad, sino una declaración de intenciones que busca fusionar música, cultura y entretenimiento interactivo en una sola experiencia, y aquí te contamos todo lo que necesitas saber.﻿

Se trata de una estrategia cada vez más popular en la industria para mantener a los usuarios enganchados y ofrecerles algo más que una simple biblioteca de canciones. Siguiendo la estela de experiencias interactivas previas, como el juego de Mariah Carey en 2024, Amazon Music sube la apuesta con un proyecto que celebra la cultura latina a lo grande.﻿

El objetivo principal de Ritmo es recolectar la mayor cantidad de objetos para aumentar tu puntuación Crédito: Amazon

Cómo jugar: una carrera por Latinoamérica al ritmo de sus éxitos﻿

Ritmo es un juego del tipo “endless runner” (carrera infinita) que vive exclusivamente dentro de la aplicación móvil de Amazon Music. En él, los jugadores controlan a una versión animada de J Balvin que corre, salta y se desliza a través de escenarios vibrantes y coloridos inspirados en América Latina, con un enfoque especial en Medellín, la ciudad natal del artista.

El objetivo es simple: esquivar obstáculos y recolectar tesoros musicales y artefactos culturales, todo mientras de fondo suenan los mayores éxitos del cantante colombiano.﻿

Una de las mejores cosas de Ritmo es su accesibilidad. No necesitas ser un gamer experto para disfrutarlo; los controles son sencillos e intuitivos, diseñados para que cualquiera pueda empezar a jugar en segundos. La mecánica es la clásica de los juegos de carrera infinita:﻿

Desliza hacia arriba para que el personaje de J Balvin salte por encima de los obstáculos.

para que el personaje de J Balvin salte por encima de los obstáculos. Desliza hacia abajo para que se deslice por debajo de las barreras.

Mientras corres, tu principal misión es recolectar la mayor cantidad de objetos para aumentar tu puntuación. El juego está diseñado para que te muevas al compás de la música, creando una experiencia inmersiva donde el sonido y la acción van de la mano. Al final de cada partida, los jugadores pueden ver su puntuación, volver a intentarlo para superarla, compartir sus resultados con amigos en redes sociales e incluso acceder directamente a la tienda de merchandising oficial de J Balvin, todo sin salir de la app de Amazon Music. Esta integración es clave, ya que convierte el juego en una puerta de entrada a todo el universo del artista.﻿

¿Cómo acceder a Ritmo en Amazon Music?﻿

Empezar a jugar es muy fácil. Ritmo está disponible para todos los clientes de Amazon Music, sin importar si tienen una suscripción de pago o utilizan la versión gratuita de la plataforma. Lo único que necesitas es tener la aplicación móvil actualizada en tu dispositivo.﻿

El juego está disponible a nivel mundial en dispositivos iPhone y Android. Para poder jugarlo, asegúrate de tener la versión 25.21 o superior de la aplicación de Amazon Music. Si cumples con este requisito, puedes acceder al juego de las siguientes maneras:﻿

Mientras escuchas cualquier canción de J Balvin, verás un acceso directo al juego en la pantalla de “Tocando ahora” (Now Playing) .

. También puedes encontrar un botón dedicado a Ritmo dentro de la interfaz principal de la aplicación.

dentro de la interfaz principal de la aplicación. Al explorar el perfil de J Balvin o sus playlists, como REDISCOVER, también encontrarás invitaciones para jugar.

