Padre e hijo sobreviven tras aterrizaje de emergencia de una avioneta frente a la costa de Florida

Un padre y su hijo menor de edad fueron rescatados este domingo después de que la avioneta en la que viajaban realizara un aterrizaje de emergencia en el Golfo de México, a unos 25 metros de Honeymoon Island State Park, en la costa oeste de Florida.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas informó que el incidente ocurrió alrededor de las 12:38 p.m., cuando una aeronave Mooney M20F modelo 1974 sufrió problemas mecánicos durante el vuelo.

Según el sheriff, el piloto consiguió amerizar la aeronave de forma segura cerca de la playa.

“Ninguno de los ocupantes resultó herido y ambos pudieron caminar hasta la orilla”, declaró el agente Geoff Moore a WFLA.

El padre, propietario de la avioneta y quien pidió no ser identificado, confirmó que su hijo salió completamente ileso. Él únicamente sufrió un pequeño rasguño en una mano durante el aterrizaje.

Una falla en el motor obligó al amerizaje

Las autoridades señalaron que la aeronave presentó una falla en el motor antes de verse obligada a descender sobre el agua, aunque no ofrecieron más detalles sobre el desperfecto.

Posteriormente, equipos de emergencia retiraron la avioneta del mar.

El agente Moore calificó la maniobra del piloto como “impresionante”.

“Supongo que el piloto debía tener muchas horas de vuelo. Es realmente impresionante que nadie haya resultado herido”, comentó a WTSP.

Testigos presenciaron el aterrizaje

Varias personas que se encontraban en la playa observaron el descenso de la aeronave.

Beth Ann Bologna, quien estaba en el agua cuando ocurrió el incidente, contó que al principio no comprendió lo que estaba viendo.

“Estaba flotando en mi salvavidas cuando miramos y dije: ‘Eso es un avión'”, relató a WFLA.

La mujer recordó haber escuchado varios ruidos provenientes del motor antes de que la aeronave tocara el agua.

Después del impacto, observó cómo el menor salió primero de la avioneta y luego su padre, quien le colocó un chaleco salvavidas.

“Fue un aterrizaje perfecto”, afirmó Bologna, quien explicó que trabajó anteriormente como asistente de vuelo.

Personas en la playa acudieron a ayudar

Otro testigo, Lukas Gendron, que conducía una moto acuática a unos 100 pies de la aeronave, se dirigió inmediatamente al lugar para ayudar.

“Es bueno ver que muchas personas dejan todo de lado y piensan en la humanidad. Lo importante era asegurarse de que estuvieran bien”, declaró.

Archer Poreda, un visitante procedente de Houston, aseguró que nunca había presenciado una situación similar.

Tras el amerizaje, el equipo de buceo de la Oficina del Sheriff detectó una pequeña fuga de combustible procedente de la aeronave.

El Departamento de Bomberos de Dunedin informó posteriormente que continuó supervisando el derrame, aunque indicó que no representaba una preocupación inmediata.

Las autoridades no informaron cuándo podrá determinarse oficialmente la causa de la falla mecánica que obligó al piloto a realizar el aterrizaje de emergencia.

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