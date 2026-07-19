España vs Argentina EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la gran final del Mundial 2026
No te pierdas la final del Mundial 2026 con el minuto a minuto, alineaciones confirmadas, goles, incidencias y el resultado en tiempo real
España y Argentina se enfrentarán a las 3 p.m. ET / 12 p.m. PT en el Metlife Stadium para definir al campeón del Mundial 2026 en una final que reúne a dos de las selecciones más destacadas del torneo.
El conjunto dirigido por Luis de la Fuente busca conquistar su segunda Copa del Mundo, mientras que el equipo de Lionel Scaloni aspira a conseguir el bicampeonato, que sería su cuarto título mundial.
Ambas selecciones llegan tras superar exigentes semifinales y presentan a sus mejores futbolistas para disputar el partido más importante del certamen. A lo largo de esta cobertura podrás seguir el minuto a minuto EN VIVO, las alineaciones confirmadas, los goles, las jugadas más importantes y todas las reacciones de la gran final del Mundial 2026.
Alineaciones confirmadas de España y Argentina
España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.
Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Nicolás González y Julián Álvarez.
Salen a calentar los porteros
Unai Simón y Emiliano Martínez están en la cancha calentando; en breve saldrán los jugadores de campo a hacer lo propio.