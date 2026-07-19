Acusan de homicidio a una mujer que disparó a un hombre que encontró escondido bajo la cama de su hija en Tennessee

Una mujer de Tennessee fue arrestada y acusada de asesinato en primer grado después de presuntamente disparar y matar a un joven de 20 años al encontrarlo escondido debajo de la cama de su hija dentro de una vivienda en Memphis, informaron las autoridades.

La sospechosa fue identificada por la Policía de Memphis como Kendra Scott, de 36 años, quien además enfrenta un cargo por emplear un arma de fuego durante la comisión de un delito grave, reseñó Memphis WMC.

La víctima fue identificada como Rodderius Morton, de 20 años.

La víctima fue hallada con una herida de bala en la cabeza

Según la Policía de Memphis, los hechos ocurrieron durante la madrugada del miércoles en una residencia ubicada en Travis Road, en el vecindario Walker Homes.

Los agentes respondieron a una llamada de emergencia alrededor de la 1:45 a.m. y encontraron a un hombre tendido en el patio delantero, cerca del porche de la vivienda, con una herida de bala en la parte posterior de la cabeza.

Posteriormente fue identificado como Rodderius Morton.

De acuerdo con la declaración jurada citada por medios locales, una mujer presente en el lugar manifestó a los agentes: “Vi a un hombre debajo de la cama de mis hijos e hice lo que tenía que hacer”.

Las autoridades identificaron posteriormente a esa mujer como Kendra Scott.

Durante la investigación, un vecino declaró que escuchó ruidos provenientes de la vivienda y salió a verificar lo que ocurría.

Según su testimonio, encontró al joven herido cerca del porche y observó a Scott sosteniendo un arma mientras repetía: “Le disparé, le disparé”.

La investigación contradice la primera versión

La investigación policial incluye el testimonio de una menor de edad que se encontraba en la vivienda.

Según la declaración recogida por las autoridades, Morton había sido invitado a la casa e ingresó por la puerta trasera alrededor de la 1:00 a.m.

La menor aseguró que Scott regresó aproximadamente media hora después, golpeando con fuerza la puerta principal mientras preguntaba quién estaba dentro de la vivienda.

También afirmó que sintió temor porque la acusada llegó armada y muy alterada.

De acuerdo con la declaración incluida en el expediente, Scott le había advertido anteriormente: “Si veo a un muchacho dentro de la casa, le haré un agujero”.

El joven intentó abandonar la vivienda

Según la versión de la menor, una vez que Scott ingresó a la casa encontró a Morton escondido debajo de la cama.

Ambos comenzaron a discutir y la mujer le ordenó que abandonara la vivienda.

La investigación sostiene que el joven logró llegar hasta el porche delantero, pero Scott lo siguió.

Poco después, la menor escuchó un único disparo.

Kendra Scott permanece recluida en la cárcel del condado de Shelby sin derecho a fianza.

Está previsto que comparezca ante un tribunal el próximo lunes, mientras continúa el proceso judicial.

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