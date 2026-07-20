España ganó el Mundial 2026 y el premio económico que recibió sorprende

Además de conquistar el título del Mundial 2026, España recibió una importante recompensa económica. El equipo dirigido por Luis de la Fuente obtuvo $50 millones de dólares tras vencer 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium, cifra que convirtió a esta edición en la que entregó la mayor bolsa de premios en la historia de la Copa del Mundo.

El gol de Ferran Torres en el tiempo extra definió el campeonato y también la diferencia económica entre el campeón y el subcampeón. Mientras la selección española recibió $50 millones de dólares, la selección de Argentina se llevó $33 millones por finalizar en el segundo lugar.

FIFA aumentó la bolsa de premios para el Mundial 2026

Antes del inicio del torneo, la FIFA confirmó que el Mundial 2026 repartiría una bolsa total de $871 millones de dólares, de los cuales alrededor de $655 millones estuvieron destinados a premios deportivos y el resto se distribuyó entre logística y fondos de preparación para las federaciones.

El incremento respondió a la expansión del torneo a 48 selecciones, el crecimiento de los ingresos comerciales y el nuevo formato de competencia, que incluyó una ronda adicional de eliminación directa y un total de 104 partidos disputados en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuánto dinero ganó España por ser campeón del Mundial 2026?

La diferencia económica entre levantar el trofeo y terminar como subcampeón fue de $17 millones.

España recibió $50 millones de dólares, mientras que Argentina obtuvo $33 millones tras perder la final.

El premio para el campeón también superó el entregado en la edición anterior, cuando la selección de Argentina recibió $42 millones tras conquistar el título en Qatar 2022.

De lejos y de cerca.



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Así crecieron los premios para los campeones del Mundo

La evolución de los incentivos económicos refleja el aumento de los ingresos generados por la Copa del Mundo en los últimos años.

Sudáfrica 2010: España recibió $30 millones de dólares.

recibió Brasil 2014: Alemania obtuvo $35 millones .

obtuvo . Rusia 2018: Francia ganó $38 millones .

ganó . Catar 2022: Argentina cobró $42 millones .

cobró . Mundial 2026: España recibió $50 millones.

Todas las selecciones recibieron ingresos por participar

Además de los premios por rendimiento deportivo, las 48 selecciones clasificadas contaron con un fondo de preparación de $10.5 millones de dólares por federación.

Los equipos eliminados en la fase de grupos obtuvieron $9 millones por desempeño deportivo, por lo que su ingreso total alcanzó $10.5 millones al sumar el apoyo para la preparación.

Las selecciones eliminadas en dieciseisavos de final cobraron $11 millones, mientras que las que quedaron fuera en octavos recibieron $15 millones.

Los equipos que alcanzaron los cuartos de final aseguraron $19 millones, cantidad que ascendió a $20.5 millones al considerar el fondo de preparación.

Premios económicos del Mundial 2026: cuánto recibió cada selección según su posición

La FIFA distribuyó los premios económicos de la siguiente manera:

Campeón: España — $50 millones de dólares

España — Subcampeón: Argentina — $33 millones

Argentina — Tercer lugar: Inglaterra — $29 millones

Inglaterra — Cuarto lugar: Francia — $27 millones

Francia — Del quinto al octavo lugar (cuartos de final): $19 millones

Del noveno al décimo sexto lugar (octavos de final): $15 millones

Del décimo séptimo al trigésimo segundo lugar (dieciseisavos de final): $11 millones

Del trigésimo tercer al cuadragésimo octavo lugar (fase de grupos): $9 millones

Premios que recibieron los últimos campeones del Mundo

Así evolucionó la recompensa económica para las selecciones campeonas de la Copa del Mundo:

En Sudáfrica 2010: España — $30 millones de dólares

España — En Brasil 2014: Alemania — $35 millones

Alemania — En Rusia 2018: Francia — $38 millones

Francia — En Qatar 2022: Argentina — $42 millones

Argentina — En el Mundial 2026 (Estados Unidos, México y Canadá): España — $50 millones

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