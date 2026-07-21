Aquí está la carta completa que “El Mayo” Zambada leyó antes de su sentencia a cadena perpetua

La siguiente es la carta íntegra que Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, leyó ante la Corte de Distrito Este en Nueva York, donde fue sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico.

“Su Señoría,

Me presento hoy ante usted sabiendo que mis acciones causaron daño —un daño real— a personas, familias y comunidades. Asumo toda la responsabilidad por lo que hice. Elegí este camino y entiendo que hoy debo rendir cuentas por esas decisiones.

No fui a juicio porque no quería negar la verdad. Lo que hice estuvo mal. No hay justificación para ello. Entiendo que las autoridades tienen el deber de proteger a la sociedad y acepto que mis acciones me colocaron del lado equivocado de ese deber.

También entiendo la severidad de la sentencia que enfrento. Acepto mi castigo. No estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para asumir la responsabilidad y pedir disculpas por el daño que causé y por el ejemplo que di.

Crecí en un entorno donde la violencia y el crimen parecían normales, pero ahora sé que eso no es excusa. Llega un momento en que cada persona debe asumir la responsabilidad de sus decisiones. Yo no lo hice, y muchas personas pagaron las consecuencias.

Si hay algo que puedo decir hoy que tenga valor, es esto: la violencia debe terminar en México y en otros lugares afectados por este tipo de delincuencia; se pierden demasiadas vidas; se destruyen demasiadas familias y demasiados jóvenes quedan atrapados en un ciclo que solo conduce a la cárcel o la muerte. Nadie gana en una guerra como esta.

A la próxima generación, les digo: elijan un camino diferente. No hay honor en la violencia, ni nada duradero en el crimen. Solo trae dolor y pérdida.

No puedo cambiar lo que hice, pero puedo asumir la responsabilidad. Dedicaré el resto de mi vida a reflexionar sobre mis acciones y a esperar que, de alguna manera, mis palabras de hoy puedan ayudar a alguien a evitar cometer los mismos errores.

Gracias, Su Señoría.”