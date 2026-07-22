Para recuperar la grandeza del tricampeón: Las joyas de fuerzas básicas que Almada ya entrena

Para el técnico uruguayo Guillermo Almada no hay imposibles. Mientras la directiva del América sigue analizando la contratación de refuerzos, el estratega charrúa tomó al toro por los cuernos: si le dan naranjas, hace jugo de naranja. Fiel a su estilo, ha echado mano de los jóvenes valores de la cantera azulcrema.

Las Águilas viven momentos de transición y buscan en sus fuerzas básicas el talento para renovar zonas clave del campo. El objetivo es claro: impulsar el proyecto que le devuelva al club el protagonismo que, no hace mucho, le permitió alcanzar un histórico tricampeonato.

¿AMÉRICA puede ser Campeón solo con su cantera?@garciatorano confía en Almada y en las Águilas. pic.twitter.com/8nGPxKnHbO — FOX (@somos_FOX) July 21, 2026

Los rostros de la transición azulcrema

Futbolistas como el delantero de 19 años Alejandro Cárdenas y el brasileño Ícaro da Conceicao ya sumaron minutos en este torneo Apertura 2026. Ambos se integran a una base juvenil donde ya figuraban Miguel Vázquez, Franco Rossano, Dagoberto Espinoza y Patricio Salas, quienes habían recibido oportunidades previas con Jardine.

Pero el scouteo de Almada no se detiene. El timonel uruguayo ha llamado a los entrenamientos del primer equipo a joyas de las categorías Sub-19 y Sub-21 como:

Diego Arriaga

Marioni Araujo

Ricardo González

La misión de estos jóvenes es alta: comenzar a presionar y competir por los puestos que hoy ocupan figuras consagradas como Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez, Henry Martín y José “Pantera” Zúñiga.

La fórmula de Almada llega a Coapa

El estratega sabe que quedarse con los brazos cruzados a esperar fichajes no es opción. Por ello, ordenó la integración inmediata de los canteranos para darles juego de forma gradual. Es la misma fórmula que aplicó con éxito en Santos Laguna y Pachuca, consolidando en su momento a futbolistas de la talla de Elías Montiel y Bryan González en la cantera de los Tuzos.

Alejandro Cárdenas: El estandarte de la nueva camada

Por lo pronto, Alejandro “Coco” Cárdenas ya levantó la mano. Con sus 1.89 metros de estatura, el atacante es un novato sumamente interesante: destaca por su gran juego aéreo y su buen manejo de ambos perfiles.

Entrevista exclusiva con Alejandro Cárdenas, #ÁguilaDesdeLaCuna que debutó en Primera División en nuestra Jornada 1 ??



?? Ve el video completo: https://t.co/sZiHF41xok pic.twitter.com/CfCLFoFQdq — Club América (@ClubAmerica) July 22, 2026

Cárdenas debutó en la fecha 1 contra Querétaro. Aunque sumó pocos minutos, la falta de contundencia ofensiva del equipo le abrirá las puertas para consolidarse y ganar confianza en el máximo circuito. [1]

Los otros nombres bajo la lupa

Ricardo “Rica” González (17 años): A su corta edad ya juega dos categorías arriba en la Sub-19 y Almada lo observa muy de cerca.

Diego Arriaga: Salió al banquillo del primer equipo en el Clausura 2025. Aunque no sumó minutos, ya conoce el entorno del primer equipo, lo que le da una ventaja competitiva.

Marioni Araujo (21 años): Un zaguero central con condiciones naturales para convertirse, a corto plazo, en el recambio ideal de Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Ramón Juárez.

Seguir leyendo:

– El dilema de Almada: América arranca el torneo con una baja sensible y fichajes incompletos

– Un oasis en el desierto: Violante rescata el debut de Almada en un América con muchas dudas

– Guillermo Almada no tendría en sus planes en el América a los brasileños Dourado y Vinicius













.