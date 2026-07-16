El dilema de Almada: América arranca el torneo con una baja sensible y fichajes incompletos

La gestión del técnico uruguayo Guillermo Almada al frente del América no tendrá todas las piezas de calidad que había proyectado. Este miércoles se anunció de forma oficial la sensible baja del delantero mexicoamericano Alejandro Zendejas, debido a un problema en la rodilla derecha.



Sin duda, es una noticia poco favorable para el debut del estratega charrúa. Almada fue contratado por la directiva de las Águilas para hacer olvidar el tormentoso Clausura 2026, torneo en el que fueron eliminados en cuartos de final por los Pumas de la UNAM.



PARTE MÉDICO



El Club América informa que a Alejandro Zendejas le fue realizada una limpieza articular en rodilla derecha en forma exitosa.



El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución. pic.twitter.com/3kxixXPhCK — Club América (@ClubAmerica) July 15, 2026



De la gloria al olvido: El fin de la era Jardine



La eliminación ante la escuadra universitaria fue la gota que derramó el vaso en la gestión de André Jardine. El estratega brasileño pagó caro la apuesta por sus compatriotas Raphael Veiga, Vinicius Lima y Rodrigo Dourado, quienes no dieron el ancho; salvo Veiga, el resto terminó causando baja de la institución.



Por esa razón, la directiva terminó dándole las gracias a Jardine, dejando de lado el tricampeonato histórico que logró para las Águilas. En su lugar apostaron por la capacidad comprobada de Guillermo Almada, quien ya demostró su peso en el futbol mexicano con Santos Laguna y Pachuca.

?¡ZENDEJAS ES BAJA PARA EL AMÉRICA! ??



Alejandro Zendejas será operado de la rodilla derecha, estará un mes fuera de las canchas.



? #CuadroTitular pic.twitter.com/nEraol8eyH — FOX (@somos_FOX) July 16, 2026





El parte médico de Alejandro Zendejas: ¿Cuánto tiempo estará fuera?



El camino para el nuevo técnico no será miel sobre hojuelas. La baja de Alejandro Zendejas es un duro golpe al diseño de su alineación titular, especialmente porque el club tampoco ha podido concretar los fichajes de un centrodelantero y de un volante de creación.



Frente a este suceso, el Club América anunció que Zendejas fue sometido con éxito a una limpieza articular en la rodilla derecha. La escuadra de Coapa informó que no existe un tiempo exacto para su reaparición en los terrenos de juego:





“El tiempo de recuperación de nuestro jugador será de acuerdo a su evolución”, publicó el club en sus redes sociales.



Un año complicado para el atacante de las barras y las estrellas



Zendejas reportó con el América tras un Mundial decepcionante con la selección de Estados Unidos. En la justa veraniega solo pudo disputar 14 minutos contra Turquía entrando de relevo, al no ser del gusto futbolístico del entrenador argentino Mauricio Pochettino. Cabe recordar que el equipo norteamericano se despidió en los octavos de final al caer 4-1 frente a Bélgica.

DURA BAJA



Se confirma la baja de Alejandro Zendejas tras una limpieza articular en la rodilla derecha, se pierde entre 2-4 semanas dependiendo la evolución del jugador



El mercado sigue abierto hasta el 11 de septiembre y la directiva confía en que las altas y bajas llegarán? pic.twitter.com/mWmBArqx6b — TVC Deportes (@TVCDeportes) July 15, 2026



Por lo pronto, el América debutará en el actual torneo contra Querétaro este sábado 18 de julio en el Estadio La Corregidora.



Seguir leyendo:

-Guillermo Almada no tendría en sus planes en el América a los brasileños Dourado y Vinicius

– Alejandro Zendejas reapareció con Estados Unidos en la victoria 3-2 sobre Senegal

– Aseguran que Alejandro Zendejas será la sorpresa de la lista de Estados Unidos











