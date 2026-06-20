Guillermo Almada no tendría en sus planes en el América a los brasileños Dourado y Vinicius

Los brasileños Rodrigo Dourado y Vinicius Lima encabezarían la lista de bajas del América para el próximo torneo Apertura 2026, según los planes en el nuevo proyecto de las Águilas bajo el mando del uruguayo Guillermo Almada, que relevó en el cargo al brasileño André Jardine.

En espera de que la directiva americanista encabezada por el empresario Emilio Azcárraga Jean haga oficial las bajas de los dos brasileños, los americanistas también analizan la salida del chileno Víctor Dávila y de algunos otros jugadores para dar paso a varios elementos de la cantera que moverá el estratega uruguayo.

DOURADO Y VINICIUS LIMA NO ENTRAN EN PLANES DE ALMADA ???



De acuerdo con David Medrano, columnista de mediotiempo, el entrenador del América decidió no contar con los servicios de los brasileños Rodrigo Dourado y Vinicius Lima, quienes apenas llegaron al club el semestre? pic.twitter.com/hfYJEVR9ZE — MedioTiempo (@mediotiempo) June 20, 2026

De los tres brasileños que contrató el América el semestre pasado, solo Raphael Veiga continuará en la escuadra de Coapa por sus condiciones futbolísticas y porque considera que las condiciones del brasileño podrán ayudarle al equipo a recuperar el sitio de privilegio que tiene en la historia del fútbol de México.

América analiza si a ambos jugadores los presta al Puebla, escuadra que ha solicitado el apoyo de los americanistas para su proyecto del próximo campeonato y pondrá en consideración de los jugadores si están de acuerdo en defender los colores del equipo de la franja.

Rodrigo Dourado disputó un total de 1,738 minutos oficiales vistiendo la camiseta del Club América durante el semestre de su participación, sin que haya sido un jugador fundamental en el esquema del técnico Jardine, proveniente del Atlético San Luis.

Mientras que Vinícius Lima jugó un total de 17 partidos oficiales y sumó 416 minutos en la cancha durante su etapa con el Club América. El mediocampista brasileño, quien llegó a las Águilas a préstamo desde el Fluminense FC para cubrir la baja de Álvaro Fidalgo, distribuyó su actividad en los siguientes torneos.

Disputó 13 partidos (11 de fase regular y 2 de Liguilla), acumulando 353 minutos donde logró marcar un gol ante Mazatlán y dar una asistencia frente al Puebla, sufriendo además una expulsión exprés contra Tigres.

Con dichas bajas se abrirán dos plazas para jugadores no formados en México, aunque todavía sin versiones que apunten con qué jugadores podrían cubrirlas, dado que el equipo se encuentra trabajando en España la pretemporada.

NO ENTRA EN PLANES

Rodrigo Dourado no entra en planes de Almada y por ello no viajó a España con el América

En la misma situación el también brasileño Lima. pic.twitter.com/XnRlUOzsy2 — david medrano felix (@medranoazteca) June 20, 2026

También el América espera la finalización del Mundial para conocer si Brian Rodríguez e Israel Reyes siguen en el equipo, sobre todo porque se esperan ofertas de Europa por los servicios de ambos jugadores que habían generado interés en el viejo continente.

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