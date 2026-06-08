América confirma a su nuevo director técnico, que llega desde la primera división de España

El Club América ya tiene definido al hombre que tomará las riendas del equipo para el Apertura 2026. La directiva azulcrema confirmó la llegada de Guillermo Almada como nuevo director técnico, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa en Coapa tras la salida de André Jardine, estratega que dejó una huella imborrable con el histórico tricampeonato de la institución.

El entrenador uruguayo regresa al futbol mexicano después de su paso por España y asume uno de los proyectos más exigentes y mediáticos de la Liga MX.

América confirma a Guillermo Almada como su nuevo entrenador

La noticia fue oficializada por el propio club a través de un comunicado, donde se detalló que el estratega sudamericano comenzará en breve los trabajos de planeación para el próximo torneo.

“El Club América anuncia la incorporación de Guillermo Almada como Director Técnico de las Águilas, quien se estará presentando en los próximos días en ‘el Nido de Coapa’ para reunirse con los jugadores y directiva de cara a la preparación del torneo Apertura 2026.”

La llegada de Almada representa una apuesta por un técnico con amplio conocimiento del fútbol mexicano y una filosofía ofensiva que ha dado resultados en sus anteriores proyectos.

COMUNICADO OFICIAL



Guillermo Almada, nuevo Director Técnico del Club América

El Club América anuncia la incorporación de Guillermo Almada como Director Técnico de las Águilas, quien se estará presentando en los próximos días en “el Nido de Coapa” para reunirse con los jugadores? pic.twitter.com/N7gpeJmMsZ — Club América (@ClubAmerica) June 8, 2026

El reto de sustituir a André Jardine en Coapa

El nuevo estratega tendrá la misión de tomar el lugar de André Jardine, quien cerró una etapa brillante al frente de las Águilas.

Aunque el equipo no logró cumplir las expectativas en su última campaña tras ser eliminado en cuartos de final por Pumas, la gestión del brasileño dejó títulos, protagonismo y una identidad competitiva que convirtió al América en uno de los clubes más dominantes del país.

Ahora, la responsabilidad recaerá en Almada, quien buscará mantener al conjunto azulcrema en la lucha por el campeonato.

La experiencia de Guillermo Almada en Europa

Antes de aceptar la propuesta americanista, Guillermo Almada vivió una etapa en el fútbol español.

Durante 2025 dirigió al Real Valladolid y posteriormente asumió el mando del Real Oviedo durante la primera mitad de 2026, experiencia que le permitió ampliar su trayectoria internacional y fortalecer su perfil como entrenador.

Tras su aventura europea, el técnico uruguayo decidió regresar a México para asumir uno de los cargos más importantes del continente.

Quién es Guillermo Almada, el nuevo estratega del América

Guillermo Almada Alves nació el 18 de junio de 1969 en Montevideo, Uruguay. Antes de convertirse en entrenador desarrolló una carrera como futbolista profesional, desempeñándose principalmente como mediocampista ofensivo.

Su camino en los banquillos comenzó en 2009 con Tacuarembó, aunque fue durante su etapa con River Plate de Montevideo donde empezó a llamar la atención por sus resultados y propuesta de juego.

Su crecimiento como entrenador lo llevó posteriormente al fútbol mexicano, donde construyó gran parte de su prestigio.

Los títulos que conquistó Guillermo Almada con Pachuca

La etapa más exitosa de su carrera llegó con el Club Pachuca, institución con la que consiguió importantes logros nacionales e internacionales.

Bajo su dirección, los Tuzos conquistaron el título del Apertura 2022 de la Liga MX, derrotando con autoridad al Toluca con un contundente marcador global de 8-2.

Además, sumó importantes trofeos internacionales:

Copa de Campeones de la Concacaf 2024

Derbi de las Américas de la FIFA 2024

Copa Challenger de la FIFA 2024

Su exitoso ciclo con Pachuca lo consolidó como uno de los entrenadores más cotizados del continente.

El objetivo de Almada con las Águilas

La directiva del América espera que la experiencia, liderazgo y estilo ofensivo de Guillermo Almada permitan al club mantenerse como protagonista de la Liga MX y competir por nuevos títulos.

Con una afición acostumbrada a exigir campeonatos y una plantilla repleta de figuras, el técnico uruguayo afrontará uno de los desafíos más importantes de su carrera.

La nueva era en Coapa está en marcha y todas las miradas estarán puestas en el trabajo de un entrenador que ya sabe lo que es triunfar en el fútbol mexicano.

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