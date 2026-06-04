Guillermo Almada tendría un acuerdo de palabra con el América

No han pasado ni 24 horas de la salida del técnico tricampeón del América, André Jardine, cuando la directiva de las “Águilas”, encabezada por el español Ferran Reverter, ya se encuentra cerca de firmar al uruguayo Guillermo Almada, con quien ya tendrían un acuerdo de palabra.

De acuerdo a las versiones emanadas del cuadro de Coapa, el nuevo estratega se encontraría a una firma de llegar a un acuerdo con la directiva y ser anunciado a la brevedad para iniciar con la planificación del próximo torneo que iniciará a principios del próximo mes.

?Guillermo Almada es el nuevo entrenador del América. Los detalles, aquí. ??https://t.co/Mxq34lGFQq — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 3, 2026

La directiva del América ha enfocado sus baterías en el uruguayo Guillermo Almada, que tuvo como última referencia su paso por el fútbol español con el Oviedo y que ahora supuestamente ya se encuentra en la Ciudad de México, donde aseguran haberlo visto en el aeropuerto internacional de la capital azteca.

Esta referencia aumentó el cúmulo de versiones que lo ligan con el América, tratando de iniciar un proyecto como el de Pachuca, en donde tantos jóvenes jugadores surgieron y que engordaron las arcas de los Tuzos, como las negociaciones de Erik “Chiquito” Sánchez al América o de Bryan González a Chivas.

América no se ha pronunciado al respecto, pero se asegura que muy pronto darán a conocer el nombre del nuevo entrenador y los proyectos que tienen después de la sorpresiva salida de André Jardine, más allá de que ya se hablaba de su salida a la llegada de la nueva directiva española que llegó con la espada desenvainada para tratar de impulsar un cambio de filosofía del equipo.

Confirmado:



Jardine tuvo una junta donde pidió altas y bajas del equipo.

Le fueron denegadas ambas, sobre todo las bajas: le dijeron que las bajas eran más difíciles que cualquier otra cosa.

Al no existir ese apoyo, André salió.

Jardine quiere volver al Club América y sabía que? — Andrés Vaca (@Andres_Vaca_) June 3, 2026

Hasta el momento se asegura que la diferencia en la oferta del América y las pretensiones del técnico es bastante considerable, sobre todo porque Almada cobra acorde a sus blasones en el fútbol de México y no porque no haya tenido suerte en España; la directiva de los americanistas pudiera pensar que el uruguayo llegará a México a picar piedra.

Según las versiones difundidas, la diferencia entre lo que solicita el entrenador y lo ofrecido por América rondaría los 500 mil dólares anuales, pero el hecho de que esté en México el técnico charrúa ya genera expectación.

Se detalló que las negociaciones se aceleraron después de la salida de Jardine, por lo cual se asegura que Almada y la dirigencia del América llegaron a un acuerdo de palabra, aunque aún no se conocen las condiciones del contrato.

?¡ATENCIÓN!?



?? Informa @ruubenrod , colaborador de Mediotiempo, que Guillermo Almada es CANDIDATO a DIRIGIR al América.



¿Les gustaría como DT de las Águilas? ? pic.twitter.com/mtKb6o46EW — MedioTiempo (@mediotiempo) June 3, 2026

La salida de Jardine marca el cierre de un ciclo importante para la institución. A pesar de que durante gran parte del Clausura 2026 de la Liga MX surgieron cuestionamientos sobre su continuidad debido a los resultados irregulares del equipo, la directiva decidió respaldarlo hasta el final del torneo en reconocimiento a los logros obtenidos, entre ellos el histórico tricampeonato que consiguió al frente de las Águilas.

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